Svizzera: negazionisti senza terapia intensiva. Provocazione o realtà?

Dalla Svizzera arriva una notizia che fa il giro del web. Sembra che i negazionisti non abbiano accesso alla terapia intensiva, qual è la verità?

In Italia sono molti quelli che ancora non credono all’esistenza del Coronavirus, la malattia che sta mettendo in ginocchio intere popolazioni e da cui il mondo non riesce ad allontanarsi. C’è chi, fuori dal nostro Paese, sta prendendo decisioni importanti contro i negazionisti. Stiamo parlando della Svizzera, dove da qualche giorno è esplosa una provocazione che sta facendo parlare l’intero Stato. L’economista elvetico Willy Oggier propone infatti di non ricoverare in terapia intensiva i negazionisti nel caso vi sia carenza di posti.

Svizzera: negazionisti senza aiuto, qual è la verità?

La proposta è partita dall’economista elvetico Willy Oggier che nell’intervista rilasciata ai giornali svizzero-tedeschi del gruppo editoriale Tamedia, spiegato qual è la sua intenzione. L’esperto, specializzato nel settore sanitario, chiede l’introduzione immediata di una base legale che consenta di infliggere multe disciplinari a chi viola le regole anti contagio evitando lunghe procedure. Bisognerebbe registrare il nome dei negazionisti del Covid-19 e, qualora fossero infettati dal virus, non accordare loro un letto nei reparti di cure intensive in caso di carenza di posti.

Il parere di altri esperti

Ad appoggiare la proposta di Oggier è Christian Camponovo, direttore della Clinica Moncucco di Lugano, uno dei due ospedali Covid del Canton Ticino. “Esiste una responsabilità individuale dove ognuno è libero di fare e di dire quello vuole – afferma – Ma poi vi è anche una responsabilità collettiva, che è quella di preservare le strutture sanitarie dalla saturazione”. Per il direttore l’idea dell’economista è eticamente plausibile.

“Prima di parlare ciascuno deve assumersi la responsabilità di quello che dice e, quindi, deve essere disposto a subirne le conseguenze” afferma il direttore. Così la Svizzera sembra pronta mettere in pratica la provocazione.

