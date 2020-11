The Crown rivela chi è il figlio preferito della Regina: il nome inaspettato. In questa quarta stagione ci sono tantissime novità, ma anche tantissime verità sulla famiglia reale

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da The Crown (@thecrownnetflix)

The Crown è senza dubbio la serie tv del momento, in particolar modo ora che è uscita la quarta stagione tanto attesa. Ricopre il periodo storico che va dal 1979 dai primi anni novanta. La stagione comincia con il primo incontro tra Carlo e Diana, avvenuto quando lui frequentava sua sorella Sarah Spencer. Fu subito colpito dal suo fascino e dal suo essere così bambina, e probabilmente avrebbe potuto innamorarsi davvero di lei se la famiglia non si fosse intromessa subito durante i primi tempi della loro frequentazione.

TI POTREBBE ANCHE INTERESSARE –> The Crown 4, al via la nuova stagione su Netflix: le 3 donne protagoniste della serie

The Crown, chi è il figlio preferito della Regina Elisabetta? Lo rivela la serie

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da The Crown (@thecrownnetflix)

Oltre a raccontare la favola di Carlo e Diana, che favola non è stata, ovviamente si parla della protagonista indiscussa: la Regina Elisabetta. Nel quinto episodio della serie viene trattato il suo rapporto con i figli. Parlando con suo marito Filippo, si rende conto di non avere un figlio preferito perché non ha un vero e proprio rapporto con nessuno dei quattro. Così decide di organizzare un pranzo con tutti e quattro, separatamente, per conoscere meglio le loro vite e capire a chi è più legata. Alla fine degli incontri, Filippo le dice che già lo sapeva chi era il suo preferito: Andrea.

TI POTREBBE ANCHE INTERESSARE –> Netflix, primi scatti dal set di The C rown: due nuovi importanti personaggi

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da The Crown (@thecrownnetflix)