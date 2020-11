Tina Cipollari lascia Uomini e Donne? L’annuncio nell’ultima puntata. L’opinionista ha risposto a quanto detto da Gemma Galgani sulla sua assenza nel programma

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Tina Cipollari Original (@tinacipollarioriginal)

Tina Cipollari è assente da Uomini e Donne in questi giorni e sta interagendo in videochiamata da casa. Una situazione molto particolare e insolita, considerando che siamo abituati a vedere l’opinionista lì accanto a Gianni Sperti da anni, e non vederla studio ma solo in un led è qualcosa che fino ad ora non avevamo mai visto. Questo perché pare che Tina sia stata a contatto con un positivo e, in attesa del tampone, deve rimanere a casa e non può andare nello studio come sempre.

LEGGI ANCHE -> Tommaso Zorzi, lite furiosa con Dayane Mello nella notte: “Mi hai dato dell’alcolizzato”

Uomini e Donne, Tina Cipollari non è in studio e risponde a Gemma: “Tornerò, non starò via tutto l’anno!”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Tina Cipollari Original (@tinacipollarioriginal)

Gemma Galgani durante l’ultima puntata andata in onda, in un video ha espresso la sua felicità per il fatto che Tina non sia più in studio a darle fastidio come fa sempre. Anche se in realtà anche in videochiamata non mancano i bisticci, a distanza ma pare che non sia cambiato nulla. A quel punto Tina è intervenuta subito: “Ma io torno, mica sto via tutto l’anno, ancora un altro po’ e poi sono di nuovo lì“.

TI POTREBBE ANCHE INTERESSARE -> Uomini e Donne, la ex dama dice addio per sempre alla persona più cara

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Tina Cipollari Original (@tinacipollarioriginal)