Grande Fratello Vip. Tommaso Zorzi, Francesco Oppini confessa: “Lui mi ha aperto un mondo”. Il figlio di Alba Parietti ha parlato del suo rapporto con l’influencer nella casa

Tommaso Zorzi e Francesco Oppini oramai sono inseparabili, e le ultime settimane sono la prova più evidente. Niente e nessuno riesce più a mettersi tra loro, soprattutto dopo che hanno cominciato a conoscersi più a fondo e hanno scoperto di avere tanto in comune, come il rapporto complicato con le loro mamme. Un argomento che Francesco non aveva mai affrontato con nessuno e questo gli ha dato modo di capire che Tommaso è più speciale di quanto pensava per lui. Ieri, parlando con il suo amico Enock che era in crisi, gli ha rivelato quanto sia fondamentale Tommaso non solo nella casa, ma anche nella sua vita.

Francesco Oppini parla di Tommaso Zorzi: “Io e lui saremo legati per tutta la vita”

“Ho un rapporto bellissimo con te, con Andrea, con Pierpaolo, con Stefania, con Maria Teresa, ma il fatto di essermi aperto con certe cose così intime con Tommaso, mi fa capire che sono quelle persone che anche se ci litigherò fuori di qua comunque sono persone alle quali io rimarrò legato a vita e penso che lui si possa fidare di me uguale” ha confessato Francesco. “Io prima neanche ci pensavo. Ero chiuso, un garage, quando lui mi ha detto: “tira fuori la tua sensibilità, fai vedere anche cos’ha Francesco da raccontare”… io avevo questo blocco ma non sapevo da dove partire. Quando lui ha cominciato a dirmi che aveva questi problemi con sua madre che erano gli stessi miei, non ci credevo. Mi sembrava di parlare allo specchio e lui uguale. Ci siamo aiutati in questo e per questo oltre all’amicizia c’è una grande sensibilità che ci lega“.

