Trattamento pelle grassa: ecco i rimedi più efficaci e utili!

Sono in molti, maschi e femmine, ad aver bisogno di un trattamento per la pelle grassa. Si tratta di un vero e proprio inestetismo della pelle che, molto spesso, provoca non poco imbarazzo. In aiuto ci vengono molti trattamenti che hanno il merito, in molti casi, di eliminare la pelle grassa, in altri di attenuarla.

Uno dei rimedi più efficaci è senza dubbio l’argilla. Si tratta di un ingrediente di grande importanza nel trattamento della pelle grassa poiché presenta infinite proprietà purificanti e rigeneranti.

In base al proprio tipo di pelle e al risultato che si vuole ottenere, è possibile scegliere tra diverse varietà. L’argilla bianca, ad esempio, è ricca di silicio e di alluminio, proprietà indicate per la pelle sensibile.

L’argilla verde, invece, presenta proprietà disinfettanti, purificanti e antinfiammatorie davvero eccellenti. Questa tipologia è indicata soprattutto per l’acne e i suoi effetti sono così potenti che, dopo, può lasciare la pelle secca. Nonostante ciò, è l’ideale per le pelli impure che hanno bisogno di essere purificate ma anche decongestionate.

Trattamento pelle grassa: argilla oppure maschera con olio essenziale di rosmarino

Per effettuare il trattamento con l’argilla, una volta unito il prodotto con l’acqua si dovrà spalmare sulla pelle del viso in modo tale da assorbire il sebo presente in eccesso. Sono necessari solo 10 minuti di posa. L’argilla andrà rimossa semplicemente con dell’acqua tiepida.

All’interno di ogni maschera per pelli grasse non dovrebbero mai mancare anche gli olii essenziali. Quelli più indicati sono quello alla lavanda, lemongrass, tea tree, come anche al rosmarino.

Una maschera molto efficace è quella ottenuta mischiando 7 gocce di olio essenziale di rosmarino, o di tea tree, a 7 gocce di olio essenziale di lavanda. Il composto ottenuto andrà massaggiato sul viso bagnato lasciandolo assorbire picchiettando con le dita.

LEGGI ANCHE –>Trattamento anticaduta capelli fai da te: i rimedi naturali più efficaci

Anche il carbone vegetale è un grande alleato delle pelli grasse grazie alla sua capacità di assorbire e depurare. Basterà versare in un recipiente di vetro il carbone vegetale, versare un cucchiaino di acqua sulla polvere e mescolare bene servendosi di un cucchiaio di legno.

Anche l’aloe vera e un cucchiaino di miele sono tra i rimedi più efficaci

Dopo, andrà aggiunto un cucchiaino di miele e mescolato fino ad ottenere una consistenza cremosa. Il composto andrà applicato sulla fronte, sul naso e sul mento, tenendo cura di lasciare scoperti il contorno occhi e quello delle labbra. Una volta lasciato agire per circa dieci, quindici minuti, bisognerà risciacquare con acqua tiepida.

Un altro trattamento efficace per le pelli grasse è l’aloe vera. Si tratta di un vero e proprio trattamento di bellezza per pelle grassa. L’aloe, infatti, agisce in profondità con benefici antinfiammatori e lenitivi sulla pelle. Un altro punto di forza dell’aloe è quello di idratare la pelle senza farla apparire unta, riuscendo anche a far assorbire il sebo in eccesso. Va, inoltre applicata, mattina e sera in alternativa alla crema idratante.

In ciascuno di questi casi, comunque, ci si potrà aiutare con un pennello che renderà più semplice la stesura del trattamento, sia esso rappresentato dall’argilla, dagli oli essenziali o anche dal carbone vegetale. Va detto, poi, che al di là del trattamento che decidiamo di scegliere, la sua efficacia dipenderà dal tipo di alimentazione che scegliamo.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter