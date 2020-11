Un noto cantautore vorrebbe collaborare con Fedez: di chi si tratta

Tra i vincitori dell’Ambrogino d’Oro 2020, proprio insieme a Fedez e Chiara Ferragni anche il cantautore Fabio Concato che ha parlato dell’artista e del premio assegnato

Il comune di Milano ogni anno premia i cittadini o associazioni del territorio che si sono distinti nel proprio campo con l’Ambrogino d’Oro che mai come quest’anno è legato al contributo dato all’emergenza sanitaria. A essere premiati saranno Fedez e Chiara Ferragni che grazie alla loro influenza hanno realizzato una campagna che ha raccolto milioni di euro. I soldi sono stati destinati al San Raffaele che ha potuto creare nuovi posti di terapia intensiva. A loro si aggiungono Claudio Trotta, di Barley Arts, e il cantautore Fabio Concato.

Il contributo di Fabio Concato e la sua volontà di collaborare con Fedez

Fabio Concato è stato candidato per aver pubblicato la canzone “L’umarell“, nel quale ha voluto descrivere le emozioni provate durante il primo lockdown. Tutti i proventi artistici sono stati devoluti alla lotta contro il Covid. In un’intervista al Corriere della Sera sottolinea come non immaginasse di poter vincere e di essere onorato di questo premio. Ha poi parlato dei Ferragnez sottolineando il loro merito. “Penso che il fatto di avere del denaro non significa necessariamente doverlo investire in una operazione come quella fatta da loro” -ha detto- “Sono stati molto bravi e molto carini, si sono dati da fare, sono due brave persone“.

Il cantante di “Una domenica bestiale” ha continuato rispondendo auna domanda diretta proprio su Fedez e su una possibile collaborazione. “E chi lo sa, magari potrebbe anche capitare” -ha dichiarato Fabio- “se fosse una bella canzone non mi tirerei certo indietro“. Una risposta che ha spiazzato il pubblico a causa dei mondi musicali diversi alla quale appartengono. Ma è anche vero che non esiste nulla in grado di unire personalità artistiche differenti come la musica, nella quale sperimentare porta spesso a cose grandiose.

Concato conclude scherzando: “Salvo che interessi anche a lui“. Fedez risponderà a questa proposta? Nel frattempo gli artisti saranno premiati con l’Ambrogino d’Oro nel corso di una cerimonia in streaming che avrà luogo il prossimo 7 dicembre.

