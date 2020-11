Un Posto al Sole anticipazioni 18 novembre: Silvia e Michele addio per sempre? La coppia sta vivendo una crisi pesante a causa dell’aggressione che hanno subito

Rossella e Patrizio torneranno insieme? I due ex si sono riavvicinati dopo più di un anno lunghissimo, dove entrambi hanno intrapreso strade diverse. Erano molto affiatati e innamorati, quando lui poi è andato a lavorare fuori per inseguire il suo sogno, lei si è presa una sbandata per Diego Giordano e questo ha fatto sì che i due si lasciassero per sempre. Questa svolta nessuno dei due se l’aspettava: Adesso Alex e Vittorio stanno cercando di aiutare i loro amici a tornare insieme. Peccato però, che un intruso potrebbe rovinare questo ritorno di fiamma.

Un Posto al Sole anticipazioni di questa sera: Silvia e Michele sempre più lontani

Silvia e Michele sono stati vittima di un’aggressione che ha messo a dura prova la salute mentale di entrambi, in particolar modo della Graziani. Le cose non sembrano voler tornare alla normalità, purtroppo. Michele fa un passo falso in radio, che da a Silvia motivo per riflettere seriamente sul loro matrimonio. Questa crisi potrebbe finire malissimo: Silvia sembra pronta a dire addio al marito per sempre.

