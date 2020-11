Un Posto al Sole anticipazioni 18 novembre: Patrizio e Ilaria insieme? Il giovane Giordano cerca di riprendersi dalla batosta di Rossella, quando improvvisamente arriva lei

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da LORENZO SARCINELLI 🎬 (@lorenzo_sarcinelli)

Patrizio è giù di morale per quello che è successo con Rossella. Dopo la notte di passione che hanno vissuto insieme, il giovane chef ha capito di essere ancora innamorato di lei e si è fiondato in facoltà per parlare e aprire il proprio cuore. Rossella gli ha detto che sta correndo troppo e che questa notte non ha avuto per lei la stessa importanza che ha avuto per lui. Patrizio ci è rimasto male e l’ha accusata di aver giocato con i suoi sentimenti. Ilaria ha sentito tutto e ha deciso di raggiungere il ragazzo al Vulcano per un confronto con lui.

TI POTREBBE ANCHE INTERESSARE –> Patrizio Rispo ripercorre la carriera: ”Io, Raffaele e il sogno nel cassetto”

Un Posto al Sole, anticipazioni della prossima puntata: le manovre di Roberto e le loro conseguenze

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Un Posto Al Sole Rai (@unpostoalsolerai3)

Le manovre di Roberto Ferri hanno fatto sprofondare i Cantieri in una crisi profonda. Ora Marina Giordano deve affrontare una situazione molto difficile per il suo lavoro. Roberto ha deciso di vendicarsi perché ci è rimasto molto male quando ha visto che questa storia d’amore tra lei e Fabrizio stava diventando sempre più importante: lui pensava che alla fine si sarebbero ritrovati come hanno fatto sempre.

TI POTREBBE ANCHE INTERESSARE –> 10 domande a Marina Tagliaferri: Giulia Poggi di Un Posto al Sole si racconta

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Un Posto Al Sole Rai (@unpostoalsolerai3)