Valentina Vignali ti fa innamorare, sexy in tuta incanta i fan-FOTO

La Vignali in una tuta azzurra metallizzata della kappa è splendida, il colore risalta i suoi colori e le dona molto

Valentina Vignali condivide nelle stories Instagram alcuni scatti con indosso una tuta azzurra metallizzata della kappa. La bella influencer ha in serbo una grandissima novità che la vede come testimonial di una linea di intimo molto famosa in tutto il mondo. Lei ha detto che è un sogno che si avvera, poter collaborare con questo brand.

Valentina Vignali è la nuova testimonial di Victoria’s Secret Italia

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da VALENTINA VIGNALI (@valentinavignali)

L’influencer è la nuova testimonial del famoso brand internazionale Victoria’s Secret Italia. Pubblica la prima foto dello shooting in cui indossa lingerie rosa ed è molto sensuale. Nella didascalia scrive:“So che eravate impazienti e finalmente posso farvi vedere la prima foto dello shooting che abbiamo scattato con la nuova collezione di Victoria’s Secret Italia. Per me è un sogno che si avvera, sono immensamente felice”.

Sicuramente una grande soddisfazione, è il sogno di tutte poter essere parte di un brand così sensuale e famoso nel mondo. Siamo abituati a immaginare i bellissimi angeli di Victoria’s Secret che sfilano come delle divinità sulla passerella con indosso questi completi intimi da sogno. Poter quindi dire di essere stata scelta come testimonial della linea italiana del marchio è sicuramente un grande onore e un sogno che si realizza. Quindi congratulazioni a Valentina che ha conquistato un obiettivo da favola.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da VALENTINA VIGNALI (@valentinavignali)

Le foto le ha scattate il suo fidanzato Lorenzo Orlandi che è fotografo professionista, infatti nei commenti la Vignali lo ringrazia: “Ps:un’applauso a quel pezzo di fotografo di mio marito Lorenzo Orlandi”. I commenti sono tutti positivi per la Vignali, la definiscono statuaria, meravigliosa, sexy e bellissima. Ha davvero il supporto di tutti, c’è chi le vuole addirittura fare la statua.

