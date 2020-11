Alessandro Gassman, lutto atroce per il grande attore

L’attore Alessandro Gassman piange l’assenza di uno degli interpreti più grandi e a lui molto cari: scopriamolo insieme

La perdita di un attore è sempre qualcosa che fa rumore in giro. Soprattutto per coloro con il quale avevano condiviso rapporti d’amicizia e professionali, davvero unici. L’ultimo in ordine di tempo a non riuscire proprio a “digerire” la scomparsa di uno dei più grandi interpreti dell’ultimo secolo è Alessandro Gassman.

Dopo il successo nella fiction “Io Ti Cercherò”, il figlio del celeberrimo attore teatrale Vittorio ha rivissuto, per un attimo, i momenti di sconforto del personaggio principale della storia. Si trattava di un padre poliziotto, alla ricerca disperata di dettagli e incipit, con l’obiettivo di vendicare la brutale uccisione del figlio.

Ricordiamo che oggi su Rai Movie, Alessandro Gassman tornerà nelle vesti di protagonista nella pellicola cinematografica de la “Beata Ignoranza”. Il figlio del grande Vittorio, questa volta vestirà i panni di un insegnante, che vive una storia molto simile a quella di un altro collega scolastico, pur avendo approcci diversi nella realtà

Alessandro Gassman, il dolore incommensurabile per una perdita davvero enorme

Al di fuori degli impegni lavorativi, da attore protagonista, Alessandro Gassman, negli ultimi giorni si è detto molto provato per la scomparsa di un carissimo collega. Il lutto che ha colpito la sua famiglia ha “gettato” nello sconforto molte altre persone per l’immensità che rappresentava sul campo.

Famoso per le battute e le barzellette veniva riconosciuto da tutti con un’indole davvero speciale. Ossia la capacità di “strappare” un momento di felicità unico, piuttosto che un sorriso, che ti riusciva a cambiare l’umore e affrontare la giornata con il piglio giusto.

Lui ed Alessandro Gassman erano molto legati ed è per questo che il figlio del grande Vittorio non riesce ancora a non pensare che un “Big “come lui non fosse più presente tra noi. La sua scomparsa ha colpito una parte sensibile del cuore di qualunque artista del momento: da Enrico Brignano a Paolo Bonolis.

L’uomo in questione è il grandissimo Gigi Proietti, salutato con un messaggio strappalacrime da Gassman, su Twitter, nel ricordo struggente e pieno di dolore. Nonchè nel segno di una profonda amicizia e un rispetto reciproco, che dura da quando su questa terra si celebravano le enormi “gesta” del padre

