Anna Marchesini, 67 anni fa nasceva l’indimenticata attrice | La carriera

Anna Marchesini oggi, giovedì 19 novembre 2020, avrebbe compiuto 67 anni: la carriera dell’indimenticata attrice

Anna Marchesini, nel corso della puntata del 30 luglio 2016 del programma di Rai 3, Tv Talk, pronunciò questa frase. “Quando la nostra vita non ci sarà più, ci sarà la nostra storia“. Quella fu la sua ultima apparizione in televisione. Successivamente le sue condizioni di salute si aggravarono fino alla sua morte che lasciò sgomente moltissime persone. Oggi invece l’indimenticata attrice avrebbe compiuto 67 anni.

Infatti Anna nacque a Orvieto il 19 novembre 1953. Iniziò la sua carriera lavorando dapprima in teatro e poi in veste di doppiatrice nei cartoni animati. Successivamente avvenne l’incontro con Massimo Lopez e Tullio Solenghi. Con loro formò dal 1982 al 1994 il famosissimo Trio che entrò nel cuore degli italiani. Inizialmente da Rai Radio 2 e poi nel piccolo schermo nelle trasmissioni Rai, Domenica In e Fantastico, e addirittura al Festival di Sanremo.

Anna Marchesini, la carriera della grande attrice