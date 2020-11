Antonella Clerici e il suo sorriso luminoso, a chi sarà rivolto-FOTO

La Clerici e il sorriso luminoso che la rende meravigliosa, a chi sarà rivolto però, sembra felice ed appagata

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Antonella Clerici (@antoclerici)

Antonella Clerici appare radiosa, condivide su Instagram una foto in cui ha un sorriso luminoso ed è meravigliosa. Lei stessa nella didascalia scrive:” Un sorriso rende tutto più luminoso”. La Clerici sarà contenta forse per il suo lavoro, la conduttrice lavora per è Sempre Mezzogiorno Rai, uno show di cucina.

Ha condiviso nelle stories di Instagram una serie di momenti durante le riprese del programma molto divertenti. Addirittura abbiamo visto la Clerici districarsi in video Tik Tok, ormai la moda ha raggiunto davvero tutti anche i più scettici.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE>>>Clizia Incorvaia, il bacio rosso fuoco: la minigonna stuzzica appetito-FOTO

La Clerici afferma di voler portare allegria in televisione, sopratutto in un periodo così buio

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Antonella Clerici (@antoclerici)

Antonella Clerici condivide un post di un articolo scritto su di lei, in cui afferma di voler portare allegria in televisione. Nella didascalia scrive: “Fare televisione ai tempi del covid non è semplice laddove la grande sfida è tenere compagnia alle persone intrattenendole”. La Clerici ha un spirito positivo e ha le idee chiare, vuole portare allegria e spensieratezza e lo sta facendo sulla Rai con il programma è Sempre Mezzogiorno Rai, però dal 27 novembre lo farà anche conducendo The Voice Italy, un talent della musica.

Ed ecco unite le due passioni che ha sempre portato in televisione da anni la Clerici, la cucina e la musica. Due grandi pilastri che le hanno dato il successo. A fine ottobre aveva condiviso un video in cui provava la sedia girevole dei giudici che schiacciando il pulsante si girano facendo capire che non apprezzano il cantante in gara.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE>>>Melita Toniolo, il vestito è cortissimo: sguardo che conquista. Unica-FOTO

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Antonella Clerici (@antoclerici)

La conduttrice è quindi prontissima a questa nuova avventura e non vede l’ora di intrattenere i telespettatori anche con la musica. Sarà dunque lei a portare un pò di luminosità in questo periodo così buio per l’Italia.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook,Instagram e Twitter.