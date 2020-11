Aurora Ramazzotti, alla figlia di Eros torna una voglia del passato – FOTO

Aurora Ramazzotti lascia andare le paure e le incertezze del post Covid e si mostra entusiasta per la sua personale vittoria

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Aurora Ramazzotti (@therealauroragram)

Aurora Ramazzotti sembra essere tornata in gran forma. Per lei non sono stati giorni facili. Come molti è caduta nella rete del coronavirus e anche lei si è ammalata. Lo ha rivelato per la prima volta su TV8 durante la trasmissione ‘Ogni Mattina’ dove lavora come inviata.

Per fortuna il peggio è passato e ora affronta il periodo post-Covid. La ripresa è ancora lenta e graduale per la figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti con momenti più euforici e momenti meno. La paura per Aurora è stata tanta con diverse difficoltà, non solamente fisiche ma anche mentali.

Proprio ieri, infatti, si è lasciata andare su Instagram ad uno sfogo. Una confessione con i suoi follower in cui ha detto: “Sono scesa per allenarmi ma non ho ancora iniziato. Sapete perché? Perché sono terrorizzata a ripartire, ho paura di non riuscirci”.

Una paura più che normale, nonostante lei sua giovane. Per lei sono trascorsi 17 giorni senza fare allenamenti, un tempo lunghissimo per una come Aurora che si allena in modo cadenzato. Ma dopo lo stop, le incertezze viaggiano veloci, temendo di non riuscire più a raggiungere gli obiettivi di un tempo.

Per fortuna però oggi è arrivata una buona notizia e la figlia di Eros ce lo mostra nelle sue Instagram Stories. Cosa succede? Per scoprirlo vai alla pagina successiva.

LEGGI ANCHE –> Paola Saulino, una goduria di “scarpetta”, il parere inaspettato – VIDEO

Aurora Ramazzotti ritrova la forza, è tempo di allenarsi