Barbara D’Urso si scaglia contro Pupo a Pomeriggio 5. Cos’è accaduto?

Momenti di tensione ieri in studio a Pomeriggio 5. Gli animi si accendono per una frase che Pupo ha pronunciato durate il GF Vip

Ieri abbiamo visto Barbara D’Urso molto nervosa durante la puntata di Pomeriggio 5. Si è infatti infuriata per una frase che Pupo ha pronunciato durate il GF Vip in cui afferma che ogni donna ha il sogno di sposarsi un miliardario per farsi mantenere.

La conduttrice e gli opinionisti in studio hanno commentato infatti la diretta di lunedì sera e terminata con l’eliminazione di Massimiliano Morra. A far accendere gli animi anche della conduttrice però è una frase pronunciata da Pupo durante la puntata che ha suscitato non poche polemiche. A parlarne è Serena Garitta: “L’intervento di Pupo che, con una supponenza incredibile, sostiene che tutte le donne hanno come obiettivo nella vita di sposare un miliardario e ci fa ripiombare nel medioevo. Da casa mentre ascoltavo mi sono venuti i brividi”.

Pupo, “Sapete come tratto le donne. Conosco il peso delle parole e i verbi”

Immediato l’intervento di Barbara D’Urso particolarmente stizzita da quanto affermato dall’amico presente nella casa: “Per fortuna dormivo, non l’ho sentita e non la voglio neanche sapere. Volevo solo ricordare a chi sostiene questo che a noi donne non frega niente di sposare un miliardario”.

La frase di Pupo è riferita ovviamente al matrimonio tra Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore, però la D’Urso condanna totalmente Pupo. Noi aspettiamo la replica a questa affermazione.

Pupo rincara la dose intervistato a La Zanzara su Radio 24, precisa e conferma quanto ha detto lunedì sera al Grande Fratello Vip. “Ce la vedete la contessa De Blanck a sposare un operaio dell’Italsider o la Mello con uno della Fiat? Lo stesso vale per la Salemi, Selvaggia Roma e le altre. Le mie parole sono state strumentalizzate – precisa Pupo. “Mi riferivo alle concorrenti del Gf Vip. Non mi sarei mai sognato di dire che tutte le donne del mondo sposerebbero un miliardario. Sapete come tratto le donne. Conosco il peso delle parole e i verbi”.

