Esce per una passeggiata e non fa più ritorno: donna ritrovata morta in un dirupo

Tragico epilogo per le ricerche della donna di 94 anni che martedì era scomparsa da Padavena, comune in provincia di Belluno. La 90enne è stata ritrovata senza vita in un dirupo sotto ad un sentiero dal Nucleo cinofilo dei Vigili del Fuoco che era impegnato nelle operazioni di ricerca. Constatato il decesso della 94enne, le squadre Saf dei pompieri hanno recuperato il corpo e lo hanno portato sul sentiero. La donna, stando a quanto ricostruito, era uscita di casa martedì per fare una passeggiata, ma non aveva più fatto ritorno, circostanza che ha allertato i familiari, i quali ne hanno denunciato la scomparsa.

Belluno, esce per una passeggiata e non fa più ritorno: donna di 94 anni ritrovata senza vita in un dirupo

Dramma a Padavena, in provincia di Belluno, dove nel pomeriggio di ieri, mercoledì 18 novembre, una donna di 94 anni è stata ritrovata priva di vita. Dell’anziana signora si erano perse le tracce nella giornata di mercoledì quando era uscita di casa per fare una passeggiata e non era più rientrata in casa. I familiari, allarmati dal mancato rientro, hanno denunciato la scomparsa della 94enne. Nell’immediato, come riporta la stampa locale e la redazione de Il Dolomiti, sono scattate le operazioni di ricerca che hanno visto impegnati varie squadre dei vigili del fuoco, volontari ed il Soccorso alpino.

Purtroppo le operazioni si sono chiuse con un tragico epilogo dopo appena 24 ore con il ritrovamento del cadavere della donna da parte del Nucleo cinofilo dei Vigili del fuoco. Il corpo è stato trovato in un dirupo di circa 20 metri, al di sotto del sentiero “Venezia Secca”, in una zona fittamente boscosa ed impervia a circa un chilometro di distanza dall’abitazione della donna. Constatato il decesso della 94enne, il corpo è stato portato sul piano del sentiero dalle squadre del Saf (Speleo Alpino Fluviali) dei pompieri.

Ancora da chiarire come la donna possa essere precipitata nel dirupo, se colta da un malore o perdendo l’equilibrio mentre faceva una passeggiata. Circostanze su cui potranno far luce i prossimi accertamenti.

La salma, dopo il recupero ed i primi accertamenti, come riporta Il Dolomiti, è stata trasferita presso la camera mortuaria dell’ospedale.

