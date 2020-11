Carolina Casiraghi, fascino surreale in guêpière nera. I fan ringraziano – FOTO

Nuovo scatto ad alto rischio infarto quello postato dalla bella Carolina Casiraghi nella sua pagina Instagram. Bellissima in guêpière nera

Carolina Cristina Casiraghi, anche se lei ama farsi chiamare solo Cristina, è figlia d’arte di una ex modella che però non ne ha voluto sapere dello show business e si è data ad una forma d’arte molto più sottile e ricercata fatta di scatti rubati e condivisi della sua intimità.

L’imprenditrice Casiraghi continua a stupire il web con le sue fantastiche foto che pubblica quotidianamente per i suoi 283mila follower sempre connessi per seguirla nelle sue nuove trovate artistiche. Troviamo ogni giorno sempre nuovi post che la ritraggono nuda o seminuda mentre indossa completini intimi molto provocanti che ne mettono in evidenza il fisico statuari e longilineo.

Carolina Casiraghi, la buonanotte ai fan fa impazzire ancora

Laurea in giurisprudenza ha preso in mano la gestione delle aziende di famiglia che ruotano intorno alle costruzioni e all’acciaio. Intervistata da Livemag lo scorso marzo si è così definita: “Non amo affatto quella parola (influencer, ndr.). Non mi definirei mai in questo modo, anche se ormai in molte si sentono tali o aspirano ad esserlo. Come si diventa popolari? Nel mio caso non ci sono strategie”, confessa.

“Qualche mese fa ho postato la mia prima foto per gioco. E poi le altre, tutte fatte nella casa di famiglia, al mare, in giardino: nel giro di pochi mesi mi sono ritrovata ad avere decine e poi centinaia di migliaia di persone che dimostrano di apprezzare il mio modo di pormi e, forse, la mia ostinata voglia di non prendermi mai troppo sul serio”.

“È il momento in cui stacco la spina per qualche secondo e mi distraggo. Ma sempre con due imperativi: divertirmi e non prendermi mai molto sul serio!”. Anche nell’ultimo scatto condiviso la vediamo provocante e sensuale in guêpière nera maculata con guanti di pelle e trucco accentuato. I fan in delirio come sempre per tanta generosità concessa.

