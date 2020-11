Carolina Casiraghi, in intimo davanti allo specchio sembra una fata – FOTO

Carolina Casiraghi e un nuovo scatto che lascia senza parole, la influencer e imprenditrice in intimo mette in mostra un fisico spettacolare

Avrà anche iniziato a postare scatti su Instagram per sbaglio, come ha sempre raccontato, stuzzicata dagli amici. Ma la sua, diciamo così, seconda carriera di influencer le sta riuscendo piuttosto bene. Merito di un fascino decisamente non comune, che non può lasciare indifferenti. Carolina Casiraghi, nella vita, è innanzitutto una imprenditrice che cura gli affari di famiglia, tra l’Italia e l’estero, in vari paesi, nel ramo delle costruzioni. Ma sfrutta anche la sua bellezza per giocare su Instagram, con un seguito di fan che rapidamente è diventato piuttosto cospicuo. L’influenza materna, che modella lo era per davvero, magari qualcosa c’entra. Carolina è bellissima ma anche autoironica, un mix irresistibile. E in ogni foto che posta appare sempre più bella e seducente.

Carolina Casiraghi, magia irresistibile: un fascino che lascia stregati, che silhouette

Non è tanto una impressione, il fatto che si stia divertendo ad alzare gradualmente l’asticella, postando scatti sempre più audaci e sensuali. E negli ultimi giorni l’abbiamo vista ripetutamente alle prese con l’obiettivo facendosi ritrarre in semplice abbigliamento intimo, accendendo la fantasia dei suoi fan. Anche quest’oggi, non ci delude, anzi, scattandosi un selfie di fronte allo specchio.

Immagine molto semplice, ma che cattura, inevitabilmente. Il fisico slanciato di Carolina, incorniciato dall’intimo, ci appare in tutta la sua eleganza ed esplosività. Davvero impossibile resisterle e infatti i fan le tributano come al solito like e commenti.

