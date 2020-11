Sapete chi è l’uomo più sexy al mondo? Al momento è anche scapolo

L’uomo più sexy al mondo ha 33 anni, è un attore di colore ed è anche single per il momento. People lo incorona per il 2020

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Michael B. Jordan (@michaelbjordan)

Uomini belli, attraenti e impossibili. Quanti ce ne sono sul pianeta? A centinaia, considerando poi che non tutti hanno gli stessi parametri per decidere. A stilare la classica degli uomini più attraenti del globo ci ha pensato il settimanale statunitense People che incorona Michael B. Jordan.

È lui per il giornale l’uomo più sexy al mondo. L’attore 33enne di colore e dai tratti decisi, con un fisico scolpito, è conosciuto soprattutto per i suoi ruoli nei film Rocky, Creed – Nato per combattere (2015) e Black Panther (2018).

People gli dedica la copertina del numero che uscirà il prossimo 30 novembre. E come si anticipa sul sito il bell’attore indossa una polo color cipria, e pantaloni a righe. Tutto il resto è impossibile immaginarlo, bisogna solo guardare e apprezzare.

Ma il bello di tutta questa storia è che il maestoso Michael B. Jordan è single. L’uomo più desiderato al mondo anche scapolo. Cosa chiedere di più?

L’uomo più sexy al mondo, Jordan dice la sua

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Michael B. Jordan (@michaelbjordan)

Michael B. Jordan, il più desiderato di Hollywood, è single e in una recente intervista ha anche spiegato il motivo. Prova ammirazione nel corpo femminile ma per lui la bellezza non è tutto. La donna che gli ruberà il cuore dovrà avere senso dell’umorismo e comprensione.

“La vita non contribuisce ad una relazione – ha detto – proprio no. Vorrei qualcuno che mi aiuti a crescere, ho una lista (di valori, ndr), ecco perché sono ancora single, eh sì ho una lista”.

Il suo futuro Jordan lo vede, infatti, come marito e papà di una bella famiglia perché averla, dice, “è importante”.

Michael B. Jordan è solo l’ultimo della lista dei “Sexiest man Alive” selezionati da People dal 1985 ad oggi. Moltissimi i volti noti che hanno “ricoperto” questo ruolo.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Michael B. Jordan (@michaelbjordan)

Da John Legend a Matthew McConaughey, passando per David Beckham e Brad Pitt che di certo non poteva mancare.

