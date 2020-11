Chiara Nasti, lo spacco inguinale fa girare la testa – FOTO

Chiara Nasti sempre più affascinante, la giovane e popolare influencer napoletana in un nuovo scatto con un dettaglio davvero piccante

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Chiara Nasti (@nastilove)

Ancora giovanissima, ma già con un discreto successo alle spalle, che visti i presupposti può solo aumentare. Si è lanciata nel mondo della moda a 16 anni aprendo un suo blog e da allora di passi da gigante ne ha fatti, varando una propria linea di abbigliamento, avendo avuto importanti esperienze formative all’estero e diventando una delle influencer di punta in Italia. Ad appena 22 anni, la carriera di Chiara Nasti è lanciatissima. Bellezza partenopea tutta da scoprire, estremamente stilosa e provocante nei suoi post su Instagram con un fascino di tutto rispetto e che viene sempre più apprezzato dai numerosi fan.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Chiara Nasti, leggings aderenti e seno da urlo nel top: sembra trasparente – FOTO

Chiara Nasti, sensualità e il messaggio grintoso: “Se dubitano di te…”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Chiara Nasti (@nastilove)

Ha un bel carattere, Chiara, e lo dimostra con foto sempre più audaci, che mettono in mostra un fisico da urlo, tra scatti e video assolutamente sensuali. Ma anche con didascalie che trasmettono tutta la sua grinta. A corredo dello scatto odierno, scrive: “Se il 99% delle persone dubita di te o hai terribilmente torto o stai per fare la storia”. Non ha intenzione di fermarsi e una volta di più si conferma in tutto il suo fascino.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Chiara Nasti cambia look, diventa biondissima ma i follower non apprezzano – FOTO

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Chiara Nasti (@nastilove)

Nella foto di oggi, a risaltare in particolar modo, lo spacco inguinale, decentrato sulla gamba destra, che accende a dir poco la fantasia. Fan in delirio, come sempre.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter