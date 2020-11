Coronavirus, ecco le condizioni di salute della coppia Totti-Blasi

Alfonso Signorini si lascia a diverse dichiarazioni circa le condizioni di salute della coppia Totti-Blasi. Rivelando alcuni dettagli inediti sull’ex capitano della Roma.

Nell’ultima puntata di Casa Chi, in onda sulle pagine social del noto giornale, Alfonso Signorini avrebbe fatto delle dichiarazioni sulle condizioni si salute della coppia Totti- Blasi, entrambi risultati positivi al Coronavirus. Meno social che mai per ovvie ragioni, pare proprio che le condizioni nelle quali versa la coppia sarebbero diverse: Ilary Blasi infatti non presenterebbe alcun sintomo, a differenza del marito che avrebbe ne avuto diversi, quelli frequenti in chi si imbatte col virus: dalla febbre alta con annesso mal di gola alla debolezza e la perdita di gusto e olfatto. Signorini avrebbe inoltre riferito il legame affettivo con la coppia sottolineando come i contatti telefonici siano frequenti per essere sempre aggiornato sulle condizioni di salute dei coniugi che adesso si trovano nella loro villa all’Axa – Roma sud – per la quarantena e in attesa del nuovo tampone che dia loro esito negativo.

Coronavirus, Totti-Blasi e le storie social da casa

Secondo quanto appreso da Signorini: “Totti non ha passato una bella esperienza. Tutti e due si sono ammalati di Coronavirus, ma lui ha passato un periodo non bello diciamo così. Per Francesco è stato anche peggio“. Anche se non si vedono personalmente sui social, Ilary Blasi ha condiviso diverse storie che la ritraggono nella sua vita quotidiana in attesa che a questo periodo buio possa esserci la parola fine. Soprattutto per Francesco Totti che lo scorso mese ha perso l’amatissimo padre, positivo al Covid (ma affetto da patologie pregresse). Proprio diverse ore fa la Blasi ha condiviso questo panorama mozzafiato dalla sua villa, incantevole.

Tra una lettura e la TV Ilary Blasi trascorrere le giornate insieme al marito il quale sul proprio profilo non avrebbe postato nulla di recente.

