Cura dei capelli: la beauty routine per renderli forti e sani

Capita molto spesso di avere capelli fragili e danneggiati. Per renderli sani e lucenti è necessaria una cura quotidiana e oggi ti sveleremo dei piccoli segreti per avere una chioma super resistente.

Ogni rituale di bellezza necessita di tappe prestabilite, in un ordine preciso e che richiedono pazienza, costanza e soprattutto relax. Questo vale perciò anche per i capelli, che devono essere curati in un certo modo e con prodotti di qualità.

Prendersi cura dei propri capelli deve infatti essere, innanzitutto una pratica piacevole che rilassi la mente e contemporaneamente una modalità che dia dei risultati efficaci, facendoci sentire bene con noi stesse.

La cura quotidiana ha per questo come obiettivo principale quello di rendere meno fragili i capelli. La bellezza e la lucentezza sono infatti strettamente collegate alla resistenza. Un capello fragile tende infatti a spezzarsi, provocando le tanto odiate doppie punte.

Quindi, per prima cosa dovrai sicuramente evitare tutti i trattamenti che possono rovinare i capelli come ad esempio le permanenti, o le decolorazioni. Successivamente segui queste semplici indicazioni ed otterrai una chioma rigenerata!

Regole quotidiane per capelli sani

La cura dei capelli occupa una posizione di primaria importanza nella routine di bellezza delle donne. Nonostante però il tanto tempo dedicato a questa attività, spesso il risultato non è come quello sperato. Non c’è da preoccuparsi, ti basterà seguire queste semplici ma fondamentali indicazioni.

Partiamo dal principio: utilizza un impacco. Applica sui tuoi capelli un impacco o mezz’ora prima di lavarli oppure, ancora meglio, sarebbe farlo prima di dormire e procedere con lo shampoo la mattina seguente. In questo modo la tua chioma sarà purificata e ristrutturata in profondità.

Ti basterà scegliere un olio vegetale biologico che più preferisci (camelia, jojoba, d’oliva ecc…) e applicalo su tutta la testa. Ovviamente se hai un capello grasso, applicalo solo sulle punte. In caso di capelli normali o secchi, procedi in maniera omogenea massaggiando la tua testa. Per non sporcare, avvolgi la tua testa o in una cuffia da doccia o anche semplicemente nella pellicola. Esegui l’impacco almeno una volta a settimana.

Lavaggio: E’ una fase fondamentale ed anche qui è necessario un rituale preciso. Innanzitutto pettina i capelli prima di bagnarli per ridurre la formazione di nodi. Bagnali poi con acqua tiepida e diluisci lo shampoo con un pò di acqua prima di applicarlo sulla chioma. Una volta steso, massaggia la tua testa con i polpastrelli senza strofinare con le unghie. Esercita una leggera pressione, risciacqua e fai un secondo shampoo. Applica successivamente un balsamo. Ne basta una piccola quantità che puoi stendere sulle lunghezze e lasciare agire per qualche minuto. Infine risciaqua ed il lavaggio è completo.

Asciugatura. Prima di asciugare i tuoi capelli assicurati di averli tamponati adeguatamente togliendo l’acqua in eccesso. Pettina delicatamente i tuoi capelli ma soprattutto usa il phon a bassa temperatura tenendolo distante dalla testa almeno 20 centimetri.

Tutte le accortezze necessarie

Utilizza prodotti che siano adatti a te. Esistono molteplici prodotti per la cura dei capelli ma non tutti vanno bene a priori. Scegli in base al tuo tipo di capello ed alle tue esigenze. Tutti i passaggi sopra elencati non sarebbero efficaci se acquisti il primo prodotto che capita. Lo shampoo ed il balsamo corretto possono infatti salvare la tua capigliatura!

Mantieni un alimentazione sana. Per far crescere dei capelli sani non si può prescindere da una dieta corretta, bilanciata e varia. Per aver dei capelli forti, assumi cibi che abbiano una buona dose di ferro come carne, legumi e il cioccolato extra fondente. Assumi poi una buona quantità di frutta e verdura, ricche di vitamine e antiossidanti, estremamente benefici per la salute dei capelli.

La vitamina D ad esempio è indispensabile per la produzione di collagene, componente essenziale per capelli e tessuti. La puoi trovare negli agrumi, nei kiwi e nei broccoli. Infine non dimenticare di bere almeno 2 litri di acqua al giorno. Una buona idratazione è fondamentale per avere capelli sani e forti.

Non perdere tempo con trattamenti inutili e che possono danneggiare i tuoi capelli. Prova a seguire questa beauty routine e non te ne pentirai! I tuoi capelli saranno di nuovo sani, forti e lucenti!

