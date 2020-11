Eleonora Pedron ha condiviso una foto particolarmente bella, piazzando le sue gambe da urlo in primissimo piano.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Eleonora Pedron (@eleonorapedron)

Eleonora Pedron illumina il web con la sua bellezza. Gli scatti della 38enne non passano mai inosservati e deliziano i 425mila follower. Il suo fascino non lo si scopre di certo oggi: nel 2002 la nativa di Padova fu nominata ‘Miss Italia’. Nel 2003, l’allora direttore del Tg4 Emilio Fede la scelse nel ruolo di ‘Meteorina’. Eleonora, nella sua carriera, ha affiancato Piccinini a ‘Controcampo’, è stata ospite fisso di ‘Quelli che il calcio’ e ha recitato in ‘Vita Smeralda’, ‘Medici miei’, ‘Donna detective’ e nel videoclip di Umberto Tozzi ‘Se tu non fossi qui’.

La Pedron, poco fa, ha condiviso una foto semplicemente spettacolare. La showgirl indossa una gonna cortissima e dei tacchi vertiginosi. Il post ha già conquistato 4mila cuoricini.

Eleonora Pedron, tacchi vertiginosi e gambe pazzesche: che incanto

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Eleonora Pedron (@eleonorapedron)

Eleonora, nel suo ultimo scatto postato in rete, indossa una gonna cortissima e che mette in risalto le sue gambe spettacolari. La showgirl guarda con dolcezza verso la fotocamera ed è distesa sulle ginocchia. “E dare un po’ di senso…solo per cambiare il disordine delle cose”, ha scritto nella didascalia.

I fan restano sempre a bocca aperta guardando le sue fotografie. I follower commentano con enfasi ed entusiasmo, inondando i suoi post di complimenti e di apprezzamenti.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Eleonora Pedron (@eleonorapedron)

Eleonora, nel corso dell’estate, ha infuocato il mondo dei social con scatti in costume da capogiro.

