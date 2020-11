Elodie a X-Factor, ma ha il body fuori? pubblico attonito – FOTO

La sexy cantante ospite del noto talent show mostra un look piuttosto stravagante e fa molto parlare un particolare che non lascia indifferente il pubblico.

Questa sera ospite di X-Factor è la bella cantante romana che fa sempre molto parlare di sé sia per il talento, sia per i look che incuriosiscono il pubblico.

Siamo abituati ai suoi cambi di stile e l’abbiamo vista con tantissimi tagli di capelli che poteva permettersi tutti.

Il suo fisico statuario le permette di indossare qualunque abito ma Elodie ama provocare e spesso indossa abbigliamenti estremamente originali che catalizzano l’attenzione su di lei.

Elodie e il body fuori dalla gonna

Questa sera ad incuriosire i telespettatori è stato il body che non ha allacciato come comunemente viene fatto sotto la gonna ma l’ha lasciato fuori. Tuttavia si è presentata sexy come sempre ma allo stesso tempo elegante, con un’acconciatura da diva degli anni ’80 e dei guanti lunghi neri.

Eppure il body ha stupito tutti tanto da chiedersi se davvero fosse un abito ideato così o se è stata la cantante a optare per questo look.

Elodie, dopo aver cantato i suoi pezzi sul palco del talent show, ha ricevuto i complimenti di Alessandro Cattelan che sembri ignorare questo particolare e le parla della sua carriera e della sua esibizione.

“Brava, sei andata alla grande!” esordisce il conduttore. “Grazie, sono molto emozionata“, risponde la cantante.

“Volevo farti davvero i complimenti per quest’anno molto importante per te. Infatti anche se il 2020 è stato complicato per tutti, tu sei riuscita a fare tante cose tra cui un tour e l’album che ha avuto particolare successo“.

La fidanzata di Marracash accoglie i complimenti, rispondendo: “Mi sono impegnata molto e spero di fare sempre al meglio il mio lavoro”.

Sempre bellissima ma risulta davvero impossibile non rimanere colpiti dal suo look eccentrico.

E la domanda è: sarà stato un incidente?

