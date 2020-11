Federica Panicucci continua a deliziare i suoi follower con scatti fenomenali: nell’ultima foto condivisa in rete, la presentatrice indossa un outfit estremamente sexy.

Federica Panicucci è senza ombra di dubbio una delle presentatrici più amate dal pubblico italiano. La nativa di Cecina conquistò la popolarità nel corso degli anni Novanta, diventando uno dei volti di Italia 1. Nella sua immensa carriera, la classe 1967 ha condotto programmi come ‘Festivalbar’, ‘La pupa e il secchione’, ‘Mattina Cinque’ e ‘Radio Deejay’.

Federica ha un grosso seguito anche sui social network: il suo account Instagram vanta ben 999mila follower. La presentatrice pubblica spesso scatti incantevoli in cui mette in mostra tutto il suo fascino e la sua bellezza. La toscana, poco fa, ha postato una foto in cui indossa un outfit estremamente sexy.

Federica Panicucci magica: che fisico e che gambe!!

Federica, nel suo ultimo scatto condiviso in rete, indossa un completo di colore rosso abbinato a tacchi vertiginosi. Il suo sorriso è semplicemente contagioso, mentre la sua bellezza è abbagliante. La minigonna mette in risalto le sue magnifiche gambe: l’inquadratura dal basso rende la foto più piccante.

I fan, davanti a cotanta bellezza, non restano indifferenti: il post ha infatti già collezionato 5mila cuoricini e numerosissimi commenti. “Tu sei perfetta”, “Sei bella e intelligente”, “La più bella conduttrice d’Italia’, si legge. “Non pensate anche voi che il rosso sia il colore perfetto?”, ha chiesto la 53enne nella didascalia.

La Panicucci è una donna bellissima e illumina il mondo della televisione e quello del web con la sua presenza.

