Francesca Brambilla, una bomba in intimo sportivo. Shooting da urlo – FOTO

Nuovi scatti bollenti per Francesca Brambilla. La troviamo in intimo sportivo mentre posa per uno shooting ad alta tensione emotiva

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Francesca Brambilla (@francescabrambilla)

Francesca Brambilla sempre più sensuale sul suo profilo Instagram che solo ieri ha raggiunto 1 milione di follower. Niente video o foto di ringraziamento particolari per i suoi fan che la seguono quotidianamente nelle sue giornate. La vediamo al momento come showgirl nel programma “Avanti un altro”.

LEGGI ANCHE –> Eleonora Pedron, sul divano tutta acqua e sapone: uno splendore – FOTO

Classe 1992 la bellissima bionda Francesca è stata fidanzata con il cantante Gué Pequeno e con un pilota di moto mentre vestiva i panni di “Ombrellina” del team Foraward ma è stata al centro dei gossip rosa anche a causa della relazione con Stefano Laudoni, ex fidanzato di Valentina Vignali.

L’ex Miss Atalanta ha vestito pure i panni, per tre volte, della coniglietta di Playboy senza però mostrarsi mai completamente nuda.

Francesca Brambilla, “You know me..”. Fan in delirio