Gf Vip, Maria Laura De Vitis su Paolo Brosio: “Stiamo insieme ma…”

Maria Laura De Vitis ha parlato del suo rapporto con Paolo Brosio, che da poco è uscito dalla casa del Grande Fratello Vip: le parole della modella

I ben informati sono a conoscenza della relazione intrapresa dal conduttore televisivo Paolo Brosio con la giovane modella Maria Laura De Vitis. Negli ultimi tempi il giornalista è uscito dalla casa del Gf Vip. Nonostante l’enorme differenza d’età, tra i due è nato qualcosa che la ragazza appena 22enne ha raccontato durante un’intervista al settimanale ‘Diva e Donna’. Maria Laura De Vitis ha da poco preso la laurea triennale in Comunicazione all’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia e ora vive a Milano, città in cui ha appena trovato un lavoro. Secondo quanto si legge sul suo profilo Facebook ufficiale ha partecipato ed è arrivata in finale a Miss Italia 2017, Miss Mondo per il nostro Paese nel 2018 e l’anno scorso sempre per l’Italia è entrata tra le finaliste di Miss Universo. Durante l’intervista ha dichiarato di aver conosciuto Paolo Brosio a un evento organizzato da Andrea Bocelli.

Maria Laura De Vitis racconta come ha conosciuto Paolo Brosio

La modella ha quindi partecipato all’evento dove il tenore Bocelli ha cantato e l’organizzatore era proprio il giornalista ex inviato del Tg4. La De Vitis ha detto che è stato semplice parlare con Brosio, che le ha proposto di fare da hostess e da indossatrice e lei si è resa disponibile. “Stiamo insieme – ha dichiarato la 22enne -. Per ora non posso definirmi la sua fidanzata: ci siamo conosciuti a metà agosto ed è presto per parlare di fidanzamento. Ma ci frequentiamo. Tra di noi – continua Maria Laura – c’è un rapporto di bene reciproco, nessuna malizia. Sono legata a Paolo, gli voglio bene”.

Inoltre Maria Laura ha concluso dicendo che la differenza di età non è per lei un peso visto che lui ha un “lato da Peter Pan” e lei si definisce molto matura per la sua età.

