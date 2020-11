Giorgio Panariello: “Carlo Conti in ospedale? Ero terrorizzato”

Giorgio Panariello. Il conduttore toscano dimostra apprensione ed affetto per il collega Carlo Conti, colpito nelle settimane scorse da Coronavirus

Il 28 ottobre scorso il popolare conduttore tv Carlo Conti, tramite un post sul suo profilo Instagram, ha comunicato a tutti i suoi fan la sua positività al Coronavirus. “Sono a casa , praticamente asintomatico ma sotto controllo medico” – aveva scritto. La conseguenza più ovvia è stata il suo isolamento, come da norma, nella propria dimora. Poiché asintomatico, ha comunque potuto portare avanti il suo lavoro al timone del programma Tale e Quale Show, seppur a distanza, in collegamento da remoto.

Purtroppo, da lì a poco il suo stato di salute si è aggravato. E’ stato dunque necessario un ricovero ospedaliero. Abbiamo ricevuto la notizia sempre dal diretto interessato sempre tramite canali social: “Da qualche giorno sono in ospedale per essere curato meglio da questo Covid. Sto migliorando grazie alle cure di medici e infermieri.”

Giorgio Panariello: “Senza di lui, un senso di vuoto”

La conduzione del suo celebre programma televisivo è dovuta passare temporaneamente sotto la guida di Loretta Goggi, Gabriele Cirilli e Giorgio Panariello. Proprio quest’ultimo ha un rapporto con Carlo Conti che va oltre la stima lavorativa. I due, entrambi toscani, si conobbero negli anni ’80. Insieme al regista Leonardo Pieraccioni formarono un trio comico che li portò pian piano alla notorietà. Presero in seguito strade diverse e autonome ma l’affetto è rimasto invariato negli anni.

Giorgio Panariello ha mostrato molta preoccupazione per lo stato di salute dell’amico: “Ho vissuto in ansia per Carlo. Fortunatamente adesso sta meglio. Non me la sono sentita di condurre da solo Tale e quale Show. Ho avuto il sostegno degli altri giurati che hanno presentato insieme a me, soprattutto quello di Loretta Goggi”.

L’assenza di Carlo Conti è durata solo una puntata. E’ tornato al suo ruolo di padrone di casa del programma molto presto, apparendo da remoto dal divano della propria dimora. “Ho sentito la responsabilità su di me della conduzione ma anche un senso di vuoto” – ha detto Panariello.

