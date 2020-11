Grande Fratello VIP, scoperta la storia segreta di Elisabetta Gregoraci

Ennesimo scandalo per uno dei concorrenti della casa del Grande Fratello VIP: Elisabetta Gregoraci infatti è la destinataria – ignara – di una lettera fortemente accusatoria.

Grande Fratello VIP; un’edizione dai toni intensi e intrisa periodicamente di scandali. L’ultimo riguarda Elisabetta Gregoraci. L’ex moglie di Briatore infatti sarebbe la destinataria di una lettera, diventata subito virale, scritta da Mino Magli lo stilista col quale la showgirl calabrese avrebbe avuto una storia per diversi anni, mentre a quanto pare la Gregoraci era impegnata sentimentalmente con il noto imprenditore. Dalla lettera fortemente accusatoria si legge un uomo forse amareggiato per la fine della storia – lui stesso definisce che sia finita male – e per il repentino matrimonio con Briatore. Lo stilista ha avuto modo di esprimere il suo disappunto ospite da Barbara D’Urso.

Mino Magli, le accuse: “…Si precipitava tra le mie braccia per trascorrere tutta la notte insieme”

Mino Magli è un fiume in piena: la lettera scritta con veemenza getta pesanti accuse nei confronti della Gregoraci, la quale ignara si ritrova all’interno della casa del Gf senza alcuna incursione con mondo esterno. Tra le accuse, quella di dividersi tra Flavio Briatore e Magli; in particolare quando l’imprenditore era in ospedale, secondo Magli la showgirl lasciava il marito per trascorrere la notte con lui. “Non appena varcava la soglia di uscita dalla clinica mi chiamava euforica e al grido ‘finalmente sono liberaaaaaa’ e si precipitava tra le mie braccia per trascorrere tutta la notte insieme”. L’altro episodio che ha colpito particolarmente l’uomo – che afferma di aver avuto una relazione segreta per 6 anni – è stato quello in cui furono costretti a dover fuggire dal cinema per consentire alla Gregoraci di rispondere alla telefonata di Briatore e non far scoprire questa doppia vita.

Mino Magli adesso chiede un confronto con la diretta interessata. Dopo aver spifferato ai quattro venti dettagli per i quali – forse – era meglio tacere.

