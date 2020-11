Ilary Blasi, Michelle Hunziker e la grande incomprensione

La presentatrice de Le Iene, Ilary Blasi ha fatto un gesto di grande incomprensione che sicuramente non farà piacere all’amica Michelle Hunziker

Chi se lo aspettava che le conduttrici più glamour e simpatiche fossero amiche per la “pelle”? Beh da oggi abbiamo scoperto, per chi avesse già “sciolto” questo enigma, che l’amicizia tra Ilary Blasi e Michelle Hunziker non è più quella di una volta.

La conduttrice svizzera di “All Togheter Now” è tornata ai posti di comando dopo che il Covid-19 le aveva riservato attimi di panico e paura. Qualche decimo di febbre, la perdita di colorazione dei capelli e null’altro, ma Michelle ha temuto davvero il peggio.

Sull’altra sponda del naviglio, la presentatrice de “Le Iene”, Ilary Blasi è stata una delle vittime della terribile seconda ondata della pandemia. Aveva esordito con un pianto a dirotto, per aver contratto, in compagnia del marito, questa brutta malattia. Ilary sta vivendo in maniera turbolenta la condizione di “positività”, dovendo rinunciare a molteplici comodità, che la rendevano unica e inimitabile agli occhi degli appassionati

Ilary Blasi e Michelle Hunziker, scortesie d’amicizia

Gli effetti della pandemia dunque, dopo aver colpito la bellissima attrice bionda, di origini svizzere, Michelle Hunziker, anche la “comandante” del “branco” de “Le Iene”, Ilary Blasi dovrà combattere contro il nemico, da casa per ritrovare la libertà.

Sarà un atto di gelosia? Oppure sarà accaduto qualche screzio in privato, del quale i follower non sono stati messi al corrente? Il dubbio permane, ma che non scorrano più linfe di simpatia e intesa tra le due “amiche per sempre”, Blasy e Hunziker sembrerebbe cosa certa…

C’è un indizio che spopola sul web e fa pensare ad un’incredibile “separazione” tra le due conduttrici. Mentre ieri sera va di scena “All Togheter Now” della Hunziker, la “telespettatrice” momentanea, Ilary Blasi pubblica una storia di Instagram dove fa notare ai suoi follower che il programma di interesse è diventato “Chi L’Ha Visto?” di Federica Sciarelli su Rai 3, attraverso un messaggio d’approvazione: “Mercoledì TOP”.

Scoppia dunque il “totoamici” tra i fans delle due bellezze emotive: “Che sia davvero finito un rapporto di amicizia idilliaco…?”

