Justine Mattera svestita, lo shooting fotografico raggiunge alte temperature – FOTO

Justine Mattera, ancora una volta la showgirl americana cattura l’attenzione dei suoi follower che la ammirano in tutta la sua sensualità.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Justine Mattera (@justineelizabethmattera)

Alte temperature per Justine Mattera! lo shooting fotografico che vede la showgirl in primo piano è particolarmente bollente. Posa seducente, la Mattera guarda verso l’obiettivo. Coperta solo da un paio di jeans a vita particolarmente bassa, la showgirl americana copre il seno con le braccia creando un vedo non vedo che manda in estasi i follower e in generale chi la osserva. I capelli al vento, tanto che in una delle due foto condivise qualche ora fa diverse ciocche le nascondono parzialmente il viso. Un intenso effetto per sottolineare lo sguardo seducente. Il make-up è molto naturale, tanto da assecondare la bellezza di Mattera. Il successo è strepitoso, tanti i commenti di complimenti per lo shooting fotografico e per la sensualità della Mattera.

Justine Mattera e gli scatti proibiti

