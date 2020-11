Il figlio del rapper Bobby Brown, Bobby Brown Jr., è stato ritrovato morto nella giornata di ieri all’interno della sua abitazione di Los Angeles.

Lutto per il rapper statunitense Bobby Brown. Il figlio 28enne del cantante, Bobby Brown Jr. è stato ritrovato senza vita nella giornata di ieri nella sua casa di Los Angeles. Non sono ancora chiare le cause del decesso, ma le forze dell’ordine, intervenute presso l’abitazione, hanno al momento escluso l’ipotesi di una morte violenta. A confermare la tragica notizia è stato il fratello Landon attraverso un post condiviso sul proprio profilo Instagram.

Nella giornata di ieri, mercoledì 18 novembre, è stato ritrovato senza vita, nella sua abitazione di Los Angeles (Stati Uniti), Bobby Brown Jr., il figlio 28enne del rapper Bobby Brown. Presso l’abitazione, come riporta la redazione di Fox News, sono intervenuti i paramedici e le forze dell’ordine. Da chiarire ancora le cause del decesso, ma gli inquirenti avrebbero al momento escluso l’ipotesi di una morte per cause violente.

Bobby Brown Jr. era uno dei sette figli di Bobby Brown, nato dalla relazione, durata quasi 11 anni, con Kim Ward, fidanzata del cantante, prima che quest’ultimo si sposasse con Whitney Houston nel 1992 con cui ha divorziato nel 2007. All’età di 13 anni, insieme ai suoi fratelli e le sue sorelle, aveva preso parte al reality show Being Bobby Brown, incentrata sulla vita personale del padre.

Si tratta del terzo lutto in pochi anni per il rapper che nel febbraio del 2012 aveva perso l’ex moglie, Whitney Houston, ritrovata senza vita nella vasca da bagno di una camera d’albergo. Nel gennaio 2015, la figlia di Bobby e la celebre cantante, Bobbi Kristina Brown era stata trovata priva di sensi in una vasca da bagno. Dopo oltre cinque mesi in coma, la giovane 22enne è deceduta in ospedale.

La morte di Bobby Brown Jr. è stata confermata dal fratello Landon che sul proprio profilo Instagram ha condiviso una sua foto accompagnata dal messaggio: “I love you forever King” (Ti amerò per sempre, Re).

