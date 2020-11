Marco Baldini, dubbi sul piccolo Leonardo: «Mio figlio deve aver pensato che fossi il nonno…»

A Marco Baldini – versione mammo sui social – vengono dei dubbi sul piccolo Leonardo: «Mio figlio deve aver pensato che fossi il nonno…»

Momento sereno per Marco Baldini, papà per la prima volta a 61 anni, si gode il piccolo Leonardo in casa. Versione mammo, Baldini ama essere presente per il primogenito – nato dalla storia d’amore con la compagna Aurora – infatti come lo stesso ha più volte dichiarato, ha assistito al parto ed ha tagliato il cordone ombelicale. Sicuramente un gesto importantissimo verso la compagnia e sia verso il figlio che tiene stretto fra le braccia, grato per questa gioia che la vita gli ha donato. “E’ stata una straordinaria emozione tagliare il cordone ombelicale. Sono entrato in sala e l’ostetrica mi ha concesso l’immenso onore di tirarlo fuori insieme a lei…”

Marco Baldini, “Ecco come mi è cambiata la vita…”

“Quindi la prima cosa che mio figlio ha visto sono stato io. E probabilmente avrà pensato: “Come mai mi ha tirato fuori il nonno…Questo è uno dei pochi casi in cui il padre è più anziano della nonna, dato che la mamma di Aurora ha 59 anni”. Marco Baldini si gode la paternità ma ammette: “Io sono l’addetto alla “digestione”. Ricordo che Leonardo appena nato mi ha fatto la pipì addosso, dicono che porti fortuna…”. Sul matrimonio la coppia è d’accordo sul non fare – al momento – questo passo in quanto entrambi provengono da dei matrimoni poi conclusi.

Al momento l’unica priorità è Leonardo “E’ una benedizione! Avere un figli alla mia età è un miracolo. Credo che il merito sia di Aurora, dato che lei ha 35 anni. La mia vita è cambiata: adesso c’è qualcuno che dipende da me”.

