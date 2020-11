Mario Biondo, prorogate di sei mesi le indagini sul caso

Il gip di Palermo ha accolto la richiesta di opposizione della famiglia di Mario Biondo prorogando le indagini sul caso di altri sei mesi.

Nuove indagini verranno effettuate sul caso legato alla morte di Mario Biondo, il cameraman siciliano ritrovato senza vita il 30 maggio 2013 a Madrid. A disporle è stato il Giudice per le indagini preliminari di Palermo, il quale ha accolto la richiesta di opposizione della famiglia Biondo che da anni continua a mantenere salda la propria convinzione secondo cui non si sarebbe trattato di un suicidio.

Mario Biondo, il gip di Palermo proroga le indagini: accolta la richiesta della famiglia

Accolta dal gip di Palermo, Roberto Riggio, la richiesta di opposizione all’archiviazione del caso presentata dai genitori di Mario Biondo. Le indagini legate alla morte del cameraman siciliano, ritrovato senza vita nel suo appartamento di Madrid il 30 maggio 2013, sono state dunque prorogate di altri sei mesi. Il giudice nella sua sentenza avrebbe, dunque, richiesto nuovi accertamenti per verificare le incongruenze sul caso anche sulla base dei nuovi documenti presentati dalla famiglia del cameraman che nei mesi scorsi aveva nominato un nuovo pool di esperti. Tra questi, anche l’ex generale dei Carabinieri Luciano Garofano.

La famiglia di Mario Biondo sin da subito non ha mai creduto alla tesi del suicidio, sostenuta invece dalle autorità spagnole che avevano archiviato il caso. Il giudice nel nuovo pronunciamento ha scritto, come riporta la redazione de IlSicilia.it, parla di “Circostanze d’indagine che rendono alquanto dubbia la ipotesi della causa suicidiaria“.

Dopo la decisione del giudice, la madre di Mario, Santina Biondo, ha rilasciato alcune dichiarazioni alla redazione de IlSicilia.it, dicendosi felice per quello che adesso rappresenta un punto di ripartenza per la famiglia. Questa sentenza, spiega Santina, restituisce alla famiglia speranza e fiducia nella giustizia dopo le tante delusioni subite in questi lunghi sette anni.

Santina, dopo aver ringraziato i periti e gli avvocati che hanno lavorato in questi anni al loro fianco, ha affermato: “Dopo la decisione del giudice –riporta llSicilia.it– siamo sempre più convinti che gli assassini di Mario potranno essere assicurati alla giustizia, lotteremo per giungere alla verità e andremo fino in fondo“.

