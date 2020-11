Martina Stella, cinque prospettive in lingerie nera: è da infarto – FOTO

Martina Stella bomba sexy e senza freni in foto diverse, tutte bianco e nero, nelle quali procacità e sensualità la fanno da padrone

Martina Stella cerca di non pensare al difficile momento che stiamo vivendo e si consola con alcuni suoi scatti realizzato di Alberto Buzzanca. La celebre attrice, occhi da cerbiatto e capelli a Barbie, è sempre più scatenata sui social con foto che quasi giornalmente allietano anche le giornate dei suoi followers.

Un giro sul suo profilo ed i cattivi pensieri per un attimo vanno via. Impossibile non sognare con lei che con la sua bellezza e procacità infiamma il web. Oggi Martina è seguitissima sui social da tutti coloro che l’hanno vista “crescere” al cinema da quel famoso “L’ultimo bacio” di Muccino che l’ha lanciata fino ai giorni nostri. E c’è anche chi, invece, l’ha conosciuta su Instagram e ha imparato ad apprezzarla anche come attrice.

Martina è sempre stata chiacchieratissima per la sua vita privata, anche per via delle diverse storie d’amore al fianco di personaggi molto in vista: Valentino Rossi, Lapo Elkann, Primo Reggiani a Gabriele Gregorini. Poi l’arrivo di sua figlia Ginevra e tutto è cambiato. Oggi pare serena affianco di suo marito Andrea Manfredonia. I due si sono sposati nel 2016.

Martina Stella, in bianco e nero ed intimo fa sognare

Scatti da sogno quelli condivisi da Martina Stella che ci regala ben cinque foto in sequenza, uno più bello dell’altro.

La prima sul letto, con lei in primo piano e uno sguardo da tigre. Si vede poco della lingerie ma il balconcino che mostra è da infarto. La seconda sempre sul letto ma scattata dall’alto con canotta nera scollatissima e culotte in pizzo. Martina ride e si mette le mani tra i capelli ma l’occhio cade nuovamente sul suo lato A generoso e strabordante.

Terza foto in esterna, seduta su una scala che pare dare su un lago. Sempre tutta in nero, con una camicia addosso. Più contenuta delle altre, ma ugualmente bellissima. Torna un po’ di audacia per il quarto scatto, con camicetta nera sempre addosso, seduta alla sedia e con le gambe appoggiate al tavolo. Stacco di gamba pazzesco e tacchi vertiginosi.

E la cinquina si chiude in bellezza con di nuovo in lingerie, appoggiata al muro e una mano alla spallina. Sguardo perso e forme in vista. Quale la più bella di tutte queste? Impossibile scegliere, e per voi?

