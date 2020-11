Matrimonio a Prima Vista Italia, arriva il colpo di scena (Spoiler)

Matrimonio a Prima Vista Italia, in arrivo un colpo di scena che scatenerà tantissime reazioni tra i sostenitori del programma.

Restituzione delle fedi per una delle coppie più amate del reality: Luca Cantiano e Giorgia Pantini. I due infatti non stanno più insieme ed hanno pertanto chiesto il divorzio dopo appena 2 mesi dal matrimonio. Il motivo sarebbe la gelosia: se Luca infatti lamenta le gelosia della moglie definendola persino ossessiva, la consorte dà la sua versione dei fatti, ammettendo implicitamente la forte acredine e spiegando come questa derivasse dalle attenzioni insistenti del neo marito alla sua ex: “Dava più attenzioni alla sua ex che è una sua amica, che a me.” questo è ciò che avrebbe detto agli esperti rispondendo alle loro domande sul perché la loro storia – che ben prometteva – avesse raggiunto il capolinea. Il programma quindi si è concluso restituendo le fedi.

Matrimonio a Prima Vista Italia, la puntata speciale

La coppia formata da Luca e Giorgia era quella che faceva sognare i social, leggendo infatti i commenti riportati sotto la foto si legge chiaramente come fossero i preferiti: Meravigliosi…speriamo che lui riesca ad aprirsi si vede che ha sofferto molto! o ancora Sembra l’unica coppia che arriverà fino alla fine insomma, tantissimi i commenti di questo tenore. Sicuramente sarà un colpo al cuore per chi sperava tanto che fosse sbocciato l’amore intenso tra i due giovani.

Per avere ulteriori delucidazioni non che resta che seguire il docureality sempre su Real Time, il prossimo 24 novembre. Rivelazioni anche sulle altre coppie del reality.

