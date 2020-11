Melita Toniolo, il vestito è cortissimo: sguardo che conquista. Unica-FOTO

La Toniolo con un mini abito nero con paiettes è splendida, lo sguardo è magnetico e l’occassione è speciale

La Toniolo pronta per la terza puntata di All Together now, indossa un mini abito nero con paiettes molto sensuale che incanta tutti, è stupenda. La Toniolo è uno dei giudici del programma quest’anno. Nelle ultime ore ha avuto un attacco di nostalgia la bella Toniolo.

Ha infatti condiviso nelle stories di Instagram tantissime foto a raffica del suo passato. Foto estive a Formentera, foto sul lavoro in programmi diversi e anche di quando aveva 18 anni. Il lockdown fa questo effetto a tutti, abbiamo nostalgia dei momenti in cui eravamo liberi di vivere la nostra vita in santa pace.

Melita Toniolo è uno dei giudici di All Together now

Debutta per la prima volta la Toniolo in questo nuovo ruolo entusiasmante, il pubblico però già la conosce. L’influencer ha partecipato anni fa al Grande Fratello nel 2007, nel programma aveva anche trovato l’amore con un’altro concorrente, Alessadro Tersigni. La Toniolo ha poi partecipato a Lucignolo come Diavolita. Ha fatto anche un’edizione de La Talpa come concorrente e ha anche partecipato a Colorado.

Sui social oggi è molto seguita infatti è un’influencer e vanta 1,2 milioni di follower. Nei suoi contenuti si vede maggiormente il rapporto con il figlio piccolo Daniel, hanno un legame molto speciale e unito. Si vedono quindi molti contenuti di quotidianità, allenamenti in palestra, passeggiate e vita da mamma. Però appaiono anche molti shooting fotografici, infatti la Tonoiolo ha un passato da fotomodella.

E ancora oggi scatta qualche shooting, d’altronde è una bellissima donna e anche molto in forma. Intrattiene i suoi follower anche con video reel molto divertenti, come l’ultimo con la colonna sonora di Raffaella Carrà, e lei che tiene un bicchiere di vino in mano e balla.

