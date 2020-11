Mercedesz Henger semplicemente strepitosa, il fondoschiena più bello del web – FOTO

Mercedesz Henger stupisce e strabilia ancora una volta i suoi ammiratori sui social con scatti che fanno salire la temperatura alle stelle

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Mercedesz Henger (@mjmemi)

Mercedesz Henger ha condiviso sui social uno scatto che la ritrae in mezzo alla natura immersa in acque cristalline. La figlia della ex diva dei film a luci rosse indossa una camicia bianca, diventata completamente trasparente per il bagno, che probabilmente ha fatto un attimo prima di essere immortalata. I capelli completamente bagnati e pettinati all’indietro danno risalto al suo viso provocante. Tuttavia il dettaglio che i suoi ammiratori non fanno fatica ad identificare è il suo Lato B in primissimo piano, messo in evidenza da un perizoma bianco. La mise bagnata aderisce al suo corpo così da scatenare le fantasie di tutti i follower che la guardano, ammirandone lo splendore e l’aspetto da audace Venere bionda. La didascalia in lingua inglese che accompagna quest’immagine da capogiro è espressa con sapienza e precisione e invita a cercare un bellissimo posto in cui perdersi: in effetti c’è davvero da non trovare più la strada del ritorno, immergendosi nelle acque diventate bollenti per la presenza di Mercedesz Henger.

LEGGI ANCHE -> Gf Vip, Pierpaolo Pretelli e l’annuncio choc sulla Gregoraci: I miei sentimenti sono cambiati

Le foto che fanno venire la tachicardia di Mercedesz Henger