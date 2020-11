L’attore di Ritorno al Futuro racconta un siparietto esilarante sul suo incontro con la bellissima Lady Diana, moglie di Carlo, principe del Galles.

Con il ritorno in auge di Lady Diana, dovuto al recente rilascio della nuova stagione di The Crown, si torna a parlare della bella e chiacchieratissima reale, moglie di Carlo, principe del Galles.

Lady Diana, il cui vero nome era Diana Frances Spencer, veniva spesso definita come “la donna più fotografata del mondo”. La Lady viene spesso ricordata per la sua compassione, il suo stile, il suo carisma e le numerose opere di beneficienza per i più sfortunati, oltre che, per i fan del gossip, il suo turbolento rapporto con il principe Carlo.

LADY DIANA E I SUOI RAPPORTI CON LA GENTE

Di Lady Diana si è trovato a parlare anche Michael J.Fox, famoso attore di Ritorno al Futuro, durante il The Tonight Show con Jimmy Fallon. L’attore era stato invitato alla trasmissione per promuovere l’uscita del suo libro No Time Like the Future: An Optimist Considers Mortality, quando ha ricordato la première mondiale di Ritorno al Futuro, un’ilare esperienza che lui ricorda legata propria alla presenza della bella Lady Diana seduta accanto a lui durante lo show.

Ecco come racconta l’attore l’esperienza:

“Le luci si sono spente ed il film è iniziato ed in quel momento mi sono reso conto di essere a un ‘finto sbadiglio ed un braccio disteso’ di distanza da quello che sarebbe sembrato a tutti gli effetti un appuntamento romantico con lei, il che era esilarante“.

Fox prosegue:

“Il film è iniziato ed io dovevo andare a fare pipì...quindi, per il resto del film, sono rimasto seduto lì, praticamente a morire. Non potevo dirle niente e non potevo allontanarmi da lei perché non potevo passarle davanti e darle le spalle. Per questo motivo è stata solo un’agonia. Doveva essere la notte più bella della mia vita, ma è stato solo un lungo incubo“.

