Nicole Soria, “La mia è stata la delusione del torto fatto da un’amica”

Si tratta sicuramente dell’edizione più controversa del programma “Matrimonio a prima vista Italia 2020”. Coppie scoppiate, bodyshaming, rivelazioni shock e colpi di scena all’ultimo minuto. L’aspetto però più scuro è però la svolta finale dopo l’ultima puntata trasmessa martedì scorso su Real Time e le rivelazioni emerse prepotentemente riguardo l’ultima messa in onda di martedì 24 novembre ma già disponibile per gli abbonati a DPaly Plus. Andrea ha divorziato da Nicole e ora sta con Sitara. A quanto pare i due hanno prima stretto amicizia prima e poi è scoppiato l’amore improvviso.

Nell’anteprima dell’ultima puntata c’è un confronto molto acceso tra le due ragazze proprio davanti gli esperti che avevano formato le coppie, ma non sembra esserci soluzione di causa tra loro. Proprio Sitara in una dichiarazione rilasciata a Fanpage aveva riferito che “Andrea non è la persona che si è mostrato nel programma. È un ragazzo molto fragile, a tratti insicuro, però è buono e non fa le cose con cattiveria. La sua genuinità lo ha portato a sbagliare”.

“Questa sua insicurezza lo porta ad assecondare certe persone o a lasciarsi condizionare da quello che dicono le altre persone. Di lui mi piace la sensualità e la spontaneità. Questa relazione è nata come amicizia poi piano piano si è trasformata in amore con lui ho ritrovato emozioni incredibili e le farfalle nello stomaco”.

Nicole, “Questa esperienza mi ha insegnato che dobbiamo perdonarci”

Nicole Soria è sicuramente una delle protagoniste più bistrattate del programma, ha subito bodyshaming da parte di Andrea che l’ha sempre accusata di non essere fisicamente il suo tipo di donna ideale per l’aspetto fisico troppo prorompente, poi il divorzio dal marito e anche la scoperta del tradimento con l’amica di gara Sitara che lei credeva una buona confidente.

“Mi erano già giunte voci della storia tra Andrea e Sitara. La mia è stata, principalmente, la delusione del torto fatto da un’amica, perché con Andrea era già finita” ha confessato Nicole intervistata da Fanpage. “Sitara ha smesso da un giorno all’altro di rispondermi con interesse, più volte ho cercato un chiarimento telefonico ma mi sono sempre sentita insultata con tono arrogante e saccente, senza possibilità di replica (avete presente Gianluca? Sono stata trattata esattamente come lui)”.

Confessa che l’ha bloccata su Whatsapp e che non vuole più avere rapporti né con lei né tantomeno con Andrea: “Non permetto alle persone di trattarmi a pesci in faccia senza motivo o di crocifiggermi. Insomma: ti fingi mia amica, ti frequenti con mio marito di nascosto, e poi con che diritto mi insulti per messaggio e per telefono? Sono una persona educata, rispettosa e non prendo a parolacce gli altri, ma se gli altri mi insultano senza cognizione di causa… Beh, gli tolgo la possibilità di farlo”.

“Questa esperienza mi ha insegnato che dobbiamo perdonarci” – spiega Nicole che forse più di tutti è stata la sola ad avere un percorso di crescita personale nel programma. “Per quella volta che non abbiamo mantenuto la calma, per non essere stati all’altezza delle nostre aspettative… Non ho rimpianti, ma se tornassi indietro respirerei, mi guarderei dentro e mi direi che, date le circostanze, ho fatto tutto ciò che era in mio potere”.

