Paola Saulino, una goduria di “scarpetta”, il parere inaspettato – VIDEO

L’infuencer Paola Saulino, nuova cenerentola, si diletta in una sensualissima parodia sul tormentone del momento: le scarpette della Lidl.

La beniamina dei primi piani audaci si è divertita quest’oggi ad ironizzare su una questione di “vitale importanza”. Ebbene le scarpette della Lidl sembrano ormai essere andate a ruba anche in Italia. E l’influencer Paola Saulino coglie al volo l’occasione per attirare a sua volta l’attenzione dei suoi seguaci su di sé. Pochi avrebbero trovato una modalità tanto efficace a mostrare la reale natura del tormentone lidl. Una follia senza pari. Ugualmente, senza mezzi termini e andando diritto al sodo, come pare che sia sua abitudine, Paolina ha lasciato a bocca aperta il popolo del web.

Potrebbe interessarti anche —>>> Paola Turani: l’abito in pizzo immerso nel fiume, il risultato è magnifico – FOTO

Paola Saulino: un video di erotica ironia sul tormentone delle scarpette Lidl

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Paola Saulino 🍯 (@insta_paolina)

La spigliata più che mai influencer di origini napoletane, Paola, oggi ha pubblicato il suo nuovo video su Instagram. A primo impatto sembrerebbe l’inizio perfetto per un filmino ad alto tasso ormonale, invece, con lo stupore di molti si rivela una divertentissima beffa. Gli occhiali da sole futuristici, ed un costumino che sembra averla fatta atterrare su un altro pianeta, sono soltanto l’anteprima dello scherzo. Dopo aver cliccato un pulsante play i follower scopriranno la reale natura delle sue intenzioni. La sua bocca semi aperta lascia già intravedere alcuni indizi, fin quando a pochi secondi dall’inizio appare una scritta sul lato sinistro dello schermo…

Leggi anche —>>> Paolo D’Orazio, l’amico Riccardo Fogli non si da pace : “so io cos’è successo”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Paola Saulino 🍯 (@insta_paolina)

“Non faccio scarpe ma se vuoi puoi farmi la scarpetta” ha esordito così la generosissima Paolina. L’indice dell’influencer ad indicare la fino a poco prima inaspettata scarpetta Lild andata a ruba negli ultimi giorni. L’oggetto si ferma all’altezza del suo punto vita, accompagnato da una serie di emoticon che alludono alla suo irresistibile fascino. Non c’è altro da aggiungere. Il video è una vera goduria per gli occhi e per lo spirito.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.