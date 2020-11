Paola Turani: abito in pizzo immerso nel fiume, il risultato magnifico -FOTO

Uno scatto suggestivo ed ipnotico quello raggiunto da Paola Turani nelle fredde acque del ruscello: un’immersione totale.

La modella di origini bergamasche ha finalmente stabilito quali saranno i piani per la giornata di oggi. A rivelare le sue intenzioni è stato lo scatto pubblicato sul suo profilo Instagram circa un’ora fa. Una volontà sicuramente nostalgica quella di Paola Turani nel voler rievocare un così avvolgente turbinio di emozioni passate. A rendere effettivo il viaggio nel tempo è la posa incredibilmente suggestiva in cui è ritratta. A conquistare lo guardo di molti sarà proprio quel che diverrà il soggetto emotivo del post di questo giovedì di metà novembre. La incantata trentatreenne mostra ai suoi fan come quest’esperienza non potrebbe “mai dimenticarla”.

Paola Turani: racconta la sua esperienza a dir poco “immersiva”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da PAOLA TURANI (@paolaturani)

Una posa totalizzante, quella della meravigliosa influencer Paola. Sembra quasi essere stata scelta in un’epoca lontana, mentre in realtà l’istantanea risale ad un servizio fotografico di soli due anni fa. Precisamente nel giorno di oggi la modella si sarebbe immersa, seppur gradualmente, nelle gelide acque di un torrente. Per l’occasione aveva dovuto indossare un delicatissimo abitino bianco in pizzo e degli stivali, i quali, a contatto con le acque di sorgente, hanno fatto trasparire oltre al suo fisico statuario, anche alcune emozioni impreviste. Infatti, lei stessa, nel post di oggi ha specificato quali siano state le sue sensazioni in quella particolare giornata d’autunno, dicendo: “ormai ero totalmente trasportata da ciò che mi circondava che non sentivo più freddo”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da PAOLA TURANI (@paolaturani)

Lo sguardo di Paola, capace di suscitare incredibili magnetismi anche negli scatti più semplici, continua di giorno in giorno a sorprendere i suoi followers sulle piattaforme social. In questo ultimo scatto si vede il suo viso in primo piano, la messa a fuoco si attarda sui suoi occhi chiari e, di conseguenza, sulla similarità riscontrata con la tonalità del carinissimo maglione indossato da lei nello scorso pomeriggio.

