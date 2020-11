Zodiaco, i regali che bisognerebbe evitare di fare a questi segni

Il Natale si avvicina e con esso la necessità di correre a fare i regali. Non è sempre facile captare i desideri degli altri ma secondo gli esperti in base al proprio segno zodiacali esistono regali graditi meno di altri

Elena Balestri e Alessia Malorgio in un video realizzato per Il Messaggero hanno voluto consigliare il pubblico su ciò che andrebbe e non andrebbe regalato per Natale sulla base del segno zodiacale. Sembra infatti che ci siano delle preferenze rispetto ai regali e le due donne hanno invitato a porre particolare attenzione. Scopriamo quali sono secondo loro i doni che non andrebbero mai fatti e quali invece sconsiglierebbero a seconda del segno zodiacale.

LEGGI ANCHE -> Zodiaco, quali sono i segni più pigri: sei tra questi?

I regali pensati e non per i segni zodiacali

Iniziando dall’Ariete è stato sconsigliato regalare maglioni natalizi, poiché la sua personalità spesso forte e pungente potrebbe non gradire. Piuttosto qualcosa di più essenziale come prodotti per la cura personale. Il Toro è stato definito un segno romantico, che ama i regali personalizzati e pensati per la sua persona. Non ama invece qualcosa di sterile che risulta ai suoi occhi quasi forzato. Poi ci sono i Gemelli ai quali andrebbe evitato di comprare biancheria intima natalizia. A questo preferirebbero nettamente qualche novità tecnologica. Al segno del Cancro è sconsigliato comprare libri a meno che non abbia espresso desideri specifici, poiché crede che nessuno conosca davvero i suoi gusti e preferisce fare acquisti personalmente. Lo stesso vale per il Leone quando si parla di vestiti.

Poi troviamo la Vergine che sembra non gradire particolarmente le cornici fotografiche, preferisce qualcosa di più ingegnoso e utile da poter usufruire. La Bilancia predilige invece tutto ciò che ha a che fare con la cura della propria persona. Poi c’è lo Scorpione e anche lui ama regali pensati appositamente per sé, magari legati ai propri hobby. Non gradirebbe invece pensieri troppo scontati e fatti quasi per dovere.

LEGGI ANCHE -> Zodiaco, quali sono i segni più espansivi: ti ritrovi tra questi?

Il Sagittario è invece un segno che ama viaggiare e per questo potrebbe amare un corso, anche online, per prendere la patente nautica. Il segno del Capricorno apprezza i regali ironici e leggeri ma allo stesso tempo particolari come potrebbe essere un kit per cucinare un particolare cibo o produrre una determinata bevanda. L’Acquario è uno dei segni più liberi e indipendenti, che come il Sagittario ama viaggiare ed esplorare nuovi luoghi. Potrebbe essere l’occasione giusta per regalare un buono da utilizzare per un viaggio futuro.

Infine troviamo il segno dei Pesci, romantico e tradizionalista. Per loro ricevere un cesto di Natale ricco di prelibatezze o addirittura personalizzato sarebbe l’ideale.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter