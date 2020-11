Sabrina Salerno ha condiviso un nuovo scatto da mozzafiato sui social: la cantante è stratosferica in riva la mare.

Sabrina Salerno è sicuramente una delle cantanti più amate dal pubblico italiano. La nativa di Genova ha iniziato la sua carriera negli anni Ottanta, conquistando ammiratori e fan con la sua bellezza e il suo talento. La classe 1968 si fece inizialmente conoscere partecipando ad alcuni concorsi: dopo il titolo di ‘Miss Lido’ e di ‘Miss Liguria’, Sabrina partecipò anche a ‘Miss Italia’.

Ogni singolo scatto della cantante non passa mai inosservato: il suo fisico marmoreo e le sue curve pazzesche mandano sempre in estasi i follower. La Salerno, poco fa, ha fatto nuovamente impazzire tutti postando una fotografia in costume che la ritrae in riva al mare. Se siete curiosi di guardare l’immagine, cliccate su successivo.

Sabrina Salerno in riva al mare, costume piccante e curve da sogno