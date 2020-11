Silvia Micol, tentatrice come non mai in spiaggia: curve da panico – FOTO

Silvia Micol infiamma Instagram con un suo scatto in costume assolutamente irresistibile: un lato B che lascia senza fiato

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Silvia Micol ☆ (@silviamicol_)

Un passato da Miss Muretto nella sua Milano, una consacrazione nella sua apparizione, che non poteva certo passare inosservata, a Temptation Island, e una carriera da modella e influencer che, a cavallo tra l’Italia e Miami, sta letteralmente decollando. Parliamo di Silvia Micol, una delle bellezze in maggiore ascesa su Instagram e passata alla storia come ‘tentatrice’ bollente delle coppie sul popolare programma Mediaset. Un fisico davvero statuario che desta ammirazione, un fascino che ne sta facendo uno dei volti sempre più cliccati sui social network. Le sue forme incontenibili lasciano decisamente il segno e si avviano a diventare uno dei principali cult prossimamente. Andate a pagina successiva per scoprire che cosa ha riservato per noi oggi la splendida Silvia…

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Silvia Micol, outfit bianco sensuale e curve precipitose in vista: da brividi – FOTO

Silvia Micol, un posteriore mai visto così: fan in visibilio per lei