Sonia Bruganelli su Instagram: “Sono allibita” -FOTO

Sonia Bruganelli su Instagram difende la sua amica Elisabetta Gregoraci. Da donna si sente offesa da tutte le cattiverie contro la vippona

Tutti ne parlano, ormai è nel mirino del gossip e sul web girano le sue affermazioni e foto. Elisabetta Gregoraci è uno dei personaggi più discussi della casa del Grande Fratello Vip, l’ex signora Briatore una volta fuori dovrò fare i conti con molte persone e dovrà capire cosa vorrà per il suo futuro. Una nuova fiamma o la minestra riscaldata? Tra le critiche, c’è però chi la difende e su Instagram si batte per lei.

Sonia Bruganelli, come difende la sua amica?

“Io seguo il Grande Fratello e conosco Elisabetta Gregoraci. Sono allibita” scrive indignata Sonia Bruganelli sul suo profilo Instagram. Da donna, la compagna di Paolo Bonolis, si sente offesa per tutte le accuse e cattiverie che stanno girando in questi giorni sul conto della Gregoraci. “Chi continua ad attaccarla per invidia e gelosia dimostra – continua – ancora una volta che migliorarsi è cosa molto difficile ma cercare di buttare giù gli altri è hobby diffusissimo”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Sonia Bruganelli (@soniabrugi)

Intanto Elisabetta Gregoraci continua la sua esperienza all’interno della casa, dove ha conosciuto persone speciali che le vogliono bene. In ogni puntata sfoggia dei look fantastici e la sua bellezza ancora una volta ha la meglio su tutto.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elisabetta Gregoraci (@elisabettagregoracireal)

Il sorriso non lo ha mai perso neanche nei momenti di difficoltà che durante il programma non sono di certo mancati. Bella, elegante, solare è forse per questo che Briatore le ha chiesto di risposarsi?

