Travolto da un’auto sulla provinciale: ciclista muore davanti ai suoi amici

Un ciclista di 70 anni è morto lungo la provinciale 8, in provincia di Vicenza, dopo essere stato travolto da un’auto mentre si trovava in bici.

In un tragico incidente nella mattinata di ieri sulla provinciale 8 tra Villaga e Sossano, in provincia di Vicenza, un ciclista di 70 anni ha perso la vita. Stando ad una prima ricostruzione, la vittima stava pedalando con un gruppo di amici, quando toccando la bici di un componente del gruppo ha invaso la corsia opposta ed è stato travolto da un’auto. Un impatto che non ha lasciato scampo al 70enne per cui ogni tentativo dei soccorsi, giunti sul posto, si è rivelato inutile. La dinamica dell’incidente è al vagli dei carabinieri che hanno effettuato i rilievi.

Leggi anche —> Stroncato da un malore in sella alla sua bici: muore uomo di 56 anni

Vicenza, tocca la bici di un compagno e cade sull’asfalto: ciclista 70enne muore travolto da un’auto

Un uomo è morto nella mattinata di ieri, mercoledì 18 novembre, in un incidente in bici consumatosi lungo via Monticelli, la provinciale 8 tra Villaga e Sossano, in provincia di Vicenza. La vittima Luciano Rinaldo, 70enne di Padova. Stando ad una prima ricostruzione della tragedia, riportata dalla stampa locale e dalla redazione de Il Corriere della Sera, il ciclista stava pedalando insieme ad alcuni amici sulla provinciale, quando accidentalmente avrebbe toccato la bici di un compagno cadendo sull’asfalto nella corsia di marcia opposta. Proprio in quel momento sopraggiungeva un’auto condotta da un 59enne di Nanto che non è riuscito ad evitare l’impatto.

Allarmati dai presenti, sul posto sono arrivati i sanitari del Suem 118, ma per il ciclista non c’è stato nulla da fare. Il personale medico non ha potuto far altro che constatare il decesso del 70enne, sopraggiunto per le gravi ferite riportate nello schianto. Considerata la gravità del sinistro era stato allertato anche l’elisoccorso di Padova, che è stato poi fatto rientrare.

Leggi anche —> Tragedia sul posto di lavoro: operaio di 39 anni muore travolto da una motrice

Sul luogo della tragedia sono arrivati anche i carabinieri della stazione di Barbarano che hanno provveduto ad effettuare i rilievi del caso per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente ed accertare eventuali responsabilità.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.