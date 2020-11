La bionda Wanda Nara non sembra essere l’unica ad essere imbronciata oggi pomeriggio. E se il suo umore fosse spaventosamente contagioso?

La showgirl Wanda Nara ormai non è quasi mai sola nei suoi scatti resi pubblici sui social network. Nell’ultimo scatto su Instagram la formosa ed atletica modella argentina è si lasciata immortalare assieme ai suoi due bambini. Eppure, nonostante il luogo dell’istantanea sia la sua casa a Parigi, le didascalie nelle foto riportano l’utilizzo della sua lingua madre. Prima ma non ultima discordanza che la vede nel giorno di oggi come assoluta protagonista.

Wanda Nara: le simpatiche contraddizioni ispano-parigine

Due tipologie differenti di contraddizioni caratterizzano gli ultimi scatti della soubrette. In primis, si può notare come lo status mentale che Wanda sta tentando di far recepire al suo pubblico sul web sia alquanto soave e sognate, i versi della poesia in spagnolo nella didascalia riportano: “Enseñarás a volar, pero no volarán tu vuelo. Enseñarás a soñar, pero no soñarán tu sueño“, ovvero “Tu insegnerai a volare, ma non ti faranno spiccare il volo. Insegnerai a sognare, ma non sogneranno il tuo sogno. “

Infine, ecco apparire la seconda, e non meno evidente, contraddizione: quei versi sopra citati contengono un vero esempio di razionalità quanto di ottimismo. Allora, Wanda dov’è finito quello spirito così lucente? Siamo d’accordo sulle contraddizioni poetiche. Ma come mai quell’espressione così imbronciata? E, soprattutto, perché anche i bimbi sembrano essere stati immancabilmente contagiati dalla tua posa? Quanti dubbi da sciogliere per la sempre bellissima Wanda.

