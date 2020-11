Al via la quarta puntata di X Factor 2020: ecco chi è il primo eliminato della rapidissima manche iniziale.

La puntata si è aperta con un esibizione di Leo Gassmann, ex concorrente del talent. Il suo ritorno il nuovo singolo Mr Fonda è stata seguita da una “manche velocissima”, nella quale i concorrenti si sono esibiti con una piccola parte di un inedito a scelta.

X Factor 2020, il primo eliminato della quarta puntata

Nella prima manche della quarta puntata Vergo si è esibito con Bomba, mentre Casadilego ha cantato Vittoria. Blind ha portato sul palco Cuore Nero, subito seguito dai Melancholia con Lion e Cmqmartina con Sparami.

L’inedito dei Little Pieces of Marmellade è stato A cup of Happiness, quello di Blue Phelix South Dakota. N.A.I.P. ha invece portato Attenti al Loop. La manche si è chiusa con Vieni con me, l’inedito di MyDrama.

Le esibizioni si sono susseguite per oltre 10 minuti, dando vita ad uno spettacolo di pura musica che ha sorpreso sia i giudici che il pubblico.

Al termine della manche il meno votato è stato Blue Phelix, che ha dovuto abbandonare il palco. Emma Marrone si è lasciata sfuggire qualche lacrima e ha colto l’occasione per difenderlo dal cyberbullismo di cui è stato vittima nell’ultima settimana.

