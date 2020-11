Terminata anche la seconda manche della quarta puntata di X Factor 2020: dopo Blue Phelix, ecco il secondo eliminato.

La quarta puntata di X Factor 2020 si è aperta con una manche rapida che ha decretato l’eliminazione immediata di Blue Phelix. Dopo aver presentato uno stralcio dei loro inediti, ai concorrenti è stato poi chiesto di esibirsi con delle cover, in versione originale o rivisitate. Tra le numerose cover portate sul palco dai concorrenti, “Oro” di Mango in un particolare mash-up con “Rosalia”, ma anche “Albero” di Calcutta e brani di Sfera Ebbasta.

X Factor 2020, il secondo eliminato della quarta puntata

Alla fine della seconda manche Vergo e Mydrama sono stati i due concorrenti meno votati e dunque i due a rischio eliminazione. La parola è passata a questo punto ai giudici, che con un voto a favore o contro avrebbero potuto decretare le sorti dei due concorrenti del programma.

È stata un’eliminazione molto sofferta, soprattutto per Emma e Manuel Agnelli, giudici di categorie diverse rispetto ai concorrenti al ballottaggio. Emma ha votato per l’eliminazione di Vergo, mentre Manuel Agnelli per My Drama, decretando così un parimerito.

L’indecisione dei giudici ha quindi significato il passaggio al televoto. Ancora una volta l’ultima parola è stata data in mano al pubblico. Alla fine della votazione è stato Vergo a lasciare il palco.

