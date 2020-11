Accadde oggi. I fatti più importanti nella storia accaduti il 20 Novembre

Accadde oggi. Il 20 Novembre è il è il 324º giorno del calendario, quest’anno 325° in quanto il 2020 è bisestile. Cosa avvenne di rilevante

Il 20 Novembre si festeggiano i Santi Avventore, Ottavio e Solutore, i primi martiri di Torino. Le loro reliquie sono conservate nel capoluogo Piemontese nella Chiesa dei Martiri. Si celebra inoltre la giornata internazionale per i diritti dell’infanzia e dell’adolescenza . E’ inoltre il Transgender Day of Remembrance, una ricorrenza della comunità LGBT per commemorare le vittime del pregiudizio verso le persone transgender.

Quali avvenimenti importanti sono accaduti in questo giorno?

1902 – Nasce il poeta, premio Nobel, Nazim Hikmet.

1910 – Muore lo scrittore russo Lev Tolstoj.

1917 – L’Ucraina diventa una repubblica.

1942 – Nasce il 46° presidente degli USA, Joe Biden.

1945 – Inizia il Processo di Norimberga, contro 24 criminali di guerra nazisti che commisero atti atroci durante la Seconda guerra mondiale.

1947 – La futura regina Elisabetta II sposa il Tenente Philip Mountbatten nell’Abbazia di Westminster a Londra.

1955 – Nasce l’attrice milanese Angela Finocchiaro.

1959 – L’Assemblea delle Nazioni Unite approva la Dichiarazione dei diritti del fanciullo.

1966 – Il musical Cabaret debutta a New York.

1975 – Muore il dittatore spagnolo Francisco Franco.

1978 – Muore il pittore Giorgio De Chirico.

1985 – Viene messo in commercio Windows 1.0.

1989 – Muore Leonardo Sciascia.

1989 – L’Assemblea delle Nazioni Unite approva la Convenzione Internazionale sui Diritti dell’Infanzia.

1992 – Incendio al castello di Windsor nella cappella privata. Il fuoco venne innescato da un riflettore venuto a contatto con una tenda per un periodo di tempo prolungato.

1995 – Intervista shock di Lady Diana alla BBC.

1998 – Osama Bin Laden viene assolto dall’accusa di aver attentatato alle ambasciate USA in Kenya e Tanzania.

1998 – Lanciato il primo modulo della Stazione Spaziale Internazionale.

2003 – Il cantante Michael Jackson viene arrestato con l’accusa di pedofilia.

2007 – Francesco Rutelli, in veste di Ministro dei Beni Culturali, annuncia il ritrovamento del Lupercale sotto il Colle Palatino.

2007 – I Savoia chiedono un risarcimento di circa 260 milioni di euro per l’esilio.

